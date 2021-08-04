İbrahim Çelikkol, dev hortumla yangına mücadele etti
Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Bodrum Milas'taki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Çelikkol'un yangınla canla başla mücadele ettiği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
2021-08-04 10:39:50
Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen yangınlarla mücadele sürüyor. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, yangınla mücadeleye duyarsız kalmayarak yangın söndürme çalışmalarına dahil oldu.
DEV HORTUMLA ALEVLERİN ARASINA GİRDİ
Ünlü oyuncu, Muğla Milas'taki yangın söndürme çalışmalarında ön safhada yer alarak yangının termik santrale yaklaşmaması için canla başla mücadele etti. Dev hortumu eline alan Çelikkol alevlerin arasına daldı. O anlar sosyal medyaya gündem oldu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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