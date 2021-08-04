İbrahim Çelikkol, dev hortumla yangına mücadele etti

Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Bodrum Milas'taki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Çelikkol'un yangınla canla başla mücadele ettiği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.