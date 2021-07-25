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TIMETURK / YAŞAM / İBB’den İstanbullulara müzik, müzisyenlere destek

İBB’den İstanbullulara müzik, müzisyenlere destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sanatçılara destek olmak amacıyla başlattığı konser serisinde İstanbulluları açık havada müzikle buluşturuyor.

4 Saat Önce
2021-07-25 12:36:12
İBB’den İstanbullulara müzik, müzisyenlere destek

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26 Temmuz'da (yarın) başlayacak ‘Sahnem İstanbul' konserlerinde şehrin farklı noktaları açık hava sahnelerine dönüşecek.

Projede İBB'nin mart ayında ‘İstanbul bir sahne' sloganıyla yaptığı açık çağrıya başvuran müzisyenlerin yer aldığı belirtildi. Yaklaşık 3 bin müzisyen, başvuru sıraları doğrultusunda 5 Haziran ile 16 Temmuz tarihleri arasında bir dizi konser vermişti.

Pandemiden en çok etkilenen gruplar arasında yer alan müzisyenlere verilen desteğin artırılması amacıyla, projenin ikinci aşaması olarak İBB iştiraklerinin de destekleriyle ‘Sahnem İstanbul' konserleri başlıyor.

Ücretsiz konserlerin programına belediyenin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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