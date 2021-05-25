İBB’den deniz salyasına karşı mudanya görevi

İBB, 3 aydır kent genelinde sürdürdüğü müsilaja karşı mücadeleyi, Mudanya Belediyesi’nin talebi üzerine, kent sınırları dışına taşıdı. Özel izinle bir deniz yüzeyi temizleme teknesini Mudanya’ya gönderdi. Çalışmalarına pazartesi günü başlamış olan tekne, pazar günü görevini tamamlayarak İstanbul’a geri dönecek. Marmara Denizi’nin temizlenmesi konusunda İBB’nin öncülüğüne vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise “Önümüzdeki günlerde sağlıklı bir planlamayla daha kalıcı çözümler üreteceğiz. Bu vesile ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederim” dedi. İBB, her gün 515 kilometrelik İstanbul sahil bandını hem denizden hem de karadan temizlemeyi sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mart ayından bu yana Marmara Denizi'nde yayılan deniz salyasına (müsilaj) karşı sürdürdüğü mücadeleyi, kent sınırlarının dışına da taşıdı. Mudanya Belediyesi ile deniz salyasına karşı işbirliğine gitti.

GÖREV SÜRESİ PAZAR GÜNÜ DOLACAK

İSTAÇ AŞ Genel Müdürü M. Aslan Değirmenci, İBB'nin yürüttüğü çalışmalar konusunda şunları kaydetti:

“Müsilaja karşı İstanbul il sınırları dışındaki ilk uygulamamız Mudanya'da oldu. Mudanya Belediyesi'nden gelen talep üzerine bir deniz yüzeyi temizleme teknemizi sevk ettik. Bilindiği gibi bu teknelerin İstanbul sahillerinin 20 mil açığına gitmesi ve orada çalışması kanunen yasak. Biz de bu sebeple deniz yüzeyi temizleme teknesi gönderebilmek için liman başkanlığından özel izin aldık. Pazar günü yola çıkan deniz yüzeyi temizleme teknemiz, pazartesi günü çalışmalarına başladı. Gelecek Pazar gününe kadar da çalışacak. Mudanya Belediyesi açısından yoğun şikâyet kaynağına dönüşen müsilajla mücadele edecek. Sonra yeniden İstanbul'a dönüp burada görevini sürdürecek. Zaten İBB olarak Marmara'da kıyısı bulunan belediyelerle müsilajın yayılmasından önce de işbirliği halindeydik. Bundan sonra da işbirliklerimizi sürdüreceğiz. Çünkü kalıcı çözüm, Marmara Bölgesi'ni her açıdan bütüncül olarak ele alıp, planlamaktan geçiyor.”

“İBB ÖNCÜLÜĞÜNDE İYİ BAŞLANGIÇ”

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da ilçesinde yapılan çalışmalar konusunda şöyle konuştu:

“Şu anda ekiplerimiz çalışıyor. Ben de bu çalışmalara bizzat iştirak ediyorum. Ancak, bu geçici bir çözüm. Bizim kalıcı çözümlere ihtiyacımız var. Kalıcı çözüm de Marmara Denizi'ne kıyısı olan bütün belediyelerin hem de hükümetin ortak bir masa etrafında toplanarak birlikte çalışması. Çünkü bu konunun hükümeti ilgilendiren kısımları da var. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde iyi bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki günlerde sağlıklı bir planlamayla daha kalıcı çözümler üreteceğiz. Bu vesile ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederim.”

ÜÇ AYDIR MÜCADELE EDİLİYOR

İBB, son 3 aydır deniz salyası ile mücadele ediyor. Beyaz, açık kahverengi ve köpük gibi görülen deniz salyalarına karşı İSTAÇ AŞ, deniz yüzeyi temizleme tekneleri (DYTT) ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar derin ve geniş alanlarda yürütülüyor. DYTT'lerin pervaneleriyle deniz salyası öbeklerini parçalayıp dibe indirmek ve toplamak amaçlanıyor.

“DENİZ SUYU ISININCA GİDECEK”

İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Aslan, müsilajın mevsimsel geçiş süreci tamamlandığı ve deniz suyu yeterli sıcaklığa ulaştığı zaman ortadan kalkacağını ifade etti. Aslan, şunları kaydetti:

“İstanbul'da 11 DYTT ile sahil, koy ve gerektiğinde limanlarımızda çalışmalarımızı aksatmadan yürütüyoruz. Sadece deniz salyası dediğimiz müsilaj ile değil her türlü deniz yüzeyi kirliliğine karşı mücadelemiz sürüyor. Bunlara ek olarak kıyı ekiplerimiz, teleskopik sopa ve ağlarla karadan da deniz yüzeyi kirliliğine müdahale ediyorlar. Her gün İstanbul'un 515 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde karadan ve denizden temizlik çalışması yapıyoruz.”

DENİZ SALYASI (MÜSİLAJ) NEDİR?

Deniz salyası, neredeyse tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Deniz salyası, özellikle balıkçıların kabusudur. Balıkçı ağlarına yapışan deniz salyası, avlanmayı zorlaştırır. Kaktüsler, diğer sukulentler ve keten tohumları, zengin deniz salyası kaynaklarıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.