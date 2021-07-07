İBB bursu nedir? İBB bursu yattı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ve maddi imkanları kısıtlı üniversite öğrencileri için verilen Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu birçok öğrenci tarafından merakla araştırılan konuların başında gelmekte. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu ne kadar? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursuna başvuru şartları nelerdir? Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursuna nasıl başvurulur?

Üniversiteli öğrenciler için büyük bir imkan olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu, birçok öğrenci tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İBB'nin 30 bin ihtiyaç sahibi üniversiteli öğrenciye verdiği bursa öğrenciler tarafından talep hayli yüksek. Öğrenciler, okul dönemlerinde bir nebze ihtiyaçlarını karşılayabilmek için başvurdukları Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursunun detaylarını da merak etmekte. İşte detayları ve bilinmeyenleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu…

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen burs, her sene 30 bin öğrenci tarafından faydalanılıyor. Toplamda 3 bin 200 lira olan burs İBB tarafından 3 taksit şeklinde öğrencilere veriliyor.

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu ne zaman yatıyor?

Burslar genel olarak Aralık, Şubat ve Mayıs aylarında 1200 TL,1000 TL ve 1000 TL şeklinde verilmektedir. Öğrencilerin bildirmiş olduğu banka hesaplarına yatan miktar, öğrenciler tarafından istenildiği an çekilebilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu için gerekli belgeler

Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi

Üniversiteye yeni başlayanlar için üniversite yerleştirme belgesi (Ara sınıfta okuyan öğrenciler okullarından veyahut e-devletten aldıkları öğrenci belgesi ve ders not durumunu gösteren transkript belgelerini sunacaklardır)

Ailenin maddi durumunun gösterildiği gelir belgesi, maaş bordrosu vb. belgeler

E-devletten alınabilecek sabıka kaydı ve varsa okuldan alınabilecek disiplin cezasının olmadığını gösteren belgeler

Öğrenciye ya da aile bireylerine ait engelli raporu

Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verilen beyanları belgelemek

Ailede başka okuyan kardeş varsa bunu belgelemek

KYK'dan burs alınmadığına dair belge ve özel kurumlardan burs alınmadığına dair dilekçe

Kendisinin ve ailesinin ikametgahını belirten belge

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursundan kimler faydalanabilir?

İstanbul Büyükşehir tarafından 30 bin gence verilen eğitim bursu için öğrencilerin belli şartları sağlaması gerekmektedir. Öncelikle öğrencilerin maddi anlamda ihtiyaç sahibi olmaları gerekmektedir. İBB bursundan faydalanamayacak kişiler ise şöyledir;

-Uzaktan veyahut açıktan eğitimine devam eden öğrenciler (örgün olarak eğitim görmeyenler)

-25 yaşıdan büyük öğrenciler

-Ücretli değişim programına katılan öğrenciler

-Öğrenimine yüksek lisans ya da doktora programlarında devam eden öğrenciler (lisans ya da önlisans olunması gerekmektedir)

-Disiplin veyahut sabıka kaydı olan öğrenciler

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu için gerekli şartlar ise şöyledir;

Öğrencinin bizzat kendisinin ya da aile üyelerinden herhangi birinin İstanbul sınırları içinde ikametgahının olması gerekmektedir.

Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olması gerekmektedir.

Öğrencinin okulunu uzatmayıp, normal öğrenim süresinde olması gerekmektedir.

Öğrencinin lisans ya da önlisans alanından öğrenim görüyor olması gerekmektedir.

Öğrenimine ara sınıfta devam eden öğrencilerin yıl sonu not ortalaması yüzlük sistemde en az 53 ve 4'lük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir.

Öğrencinin devlet üniversitelerinde ya da özel üniversitelerde tam burslu bir şekilde okuması gerekmektedir.

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursuna nasıl başvurulur

Yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayan öğrenciler İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursunun internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ile başvurabilmektedirler.

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursuna başvurmak için TIKLAYINIZ.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.