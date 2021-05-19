İBB Başkanı İmamoğlu Twitch'de Gençlerle Buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla 19 Mayıs saat 19.00’da gençlerle Twitch üzerinden buluşacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitch kanalı açtı.

İmamoğlu'nun Twitch kanalı (twitch.tv/ekrmimamoglu), 19 Mayıs saat 19.00'da Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali ile birlikte yayın hayatına başlayacak.

İmamoğlu'nun Twitch kanalındaki ilk canlı yayınının ismi 'Zor Sor' olacak. İmamoğlu'na bu yayın boyunca Kaan Sezyum, Efe Uygaç, Tuana Yılmaz, Cem İşçiler, Zeynep Özkaya, Soykan Soner, Sena Gül, Mete Baş, Okan Asman, Surhay Bakış, Sercan Yıldırım, Başak Çakmak, Batu Bozkan, Berke Demir, İlyas Yalçıntaş, Feride Hilal Akın, Mete Özbey, Tuna Akşen, Ceren Pektaş, Cansu Öktem, Cemre Sıla Atılğan, İlayda Sürücü, Yeliz Korkmaz ve Nursema Altuntaş eşlik edecek.

​Yayın boyunca tanınmış isimlerin sorularına yanıtlar verecek İmamoğlu, IGEF 2021'in ardından da Twitch kanalındaki farklı içeriklerle gençlere seslenmeye devam edecek.

Daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitch'e katılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.