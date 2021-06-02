Huzur evi ziyaretleri başladı mı? Huzurevleri ziyarete açıldı mı? Huzurevi ziyaretçi serbest mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesinde yaşlı bakım evleri ve huzurevleri ile ilgili de önemli kararlar alındı. Peki huzur evi ziyaretleri başladı mı? Huzurevi ziyareti ne zaman açılacak? Huzurevleri ziyarete açıldı mı? Huzurevlerinde korona tedbirleri nedeniyle sevdikleri ile buluşamayan binlerce kişi yeni karar sonrası büyük heyecan yaşıyor. Sevdiklerine kavuşacak olan yaşlılar alınan karardan memnun.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesinde yaşlı bakım evleri ve huzurevleri ile ilgili de önemli kararlar alındı. Peki huzur evi ziyaretleri başladı mı? Huzurevi ziyareti ne zaman açılacak? Huzurevlerinde korona tedbirleri nedeniyle sevdikleri ile buluşamayan binlerce kişi yeni karar sonrası büyük heyecan yaşıyor. Sevdiklerine kavuşacak olan yaşlılar alınan karardan memnun.

Huzur evi ziyaretleri başladı mı?

1 Haziran sonrası dönemde huzur evi ziyaretleri yeniden başladı.

Huzurevi ziyareti ne zaman açılacak?

Huzurevi ziyareti ne zaman açılacak? sorusunu sormaya başladı. Huzurevi ziyaretinde bulunmak isteyenlere haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verilecek.

Huzurevi ziyaretlerine ilişkin genelgede belirtilen kurallar

"Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde kalanlara yönelik ziyaretlere bu yerlerde kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verilecektir."

Huzurevi sakinleri karardan memnun

Bir süredir yakınları ile çevrim içi görüşerek hasret gideren yaşlılar, ziyaretçilerini dört gözle bekliyor. Yaşlıların bir kısmı huzurevinin bahçesinde, kimi odasında camdan dışarıya bakarak ziyaretçilerinin yolunu gözlüyor. Kırklareli Huzurevi sakinlerinden Kadir Pali (83), huzurevlerine ziyaretçi kabul edilecek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Kızları ve sevdikleriyle uzun süre görüşemediğini anlatan Pali, salgın nedeniyle 2 yıldır da kızlarının evine gidemediğini kaydetti.

Huzurevi nedir?

Huzurevi; belli bir yaşın üzerinde hayatını tek başına idame ettirmekte zorlanan yaşlıların 24 saat ve yaşam boyu bakımlarının yapıldığı, sosyal bir yaşam sunan ve çoğu zaman ücretli bakım merkezidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.