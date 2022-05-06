Hüseyin kurt kimdir ? Nereli ?

11.07.1986 da Beykoz'da dünyaya gelen Hüseyin Kurt Yengeç burcudur.

Çocukluğundan beri görsel objelere olan ilgisi ve zekası çevresinin oldukça dikkatini çekmiştir. Fotoğrafçılık üzerine lise dönemlerinde birçok seminere katılmış ödüller almıştır.

Üniversite yaşantısını da başarılı bir şekilde geçiren Hüseyin kurt İstanbul Üniversitesi mezunudur.

Düğün fotoğrafçılığı , Ünlülerin klip çekimleri ve daha birçok başarılı projede ismi altın harflerle yazılan Hüseyin Kurt alanında birçok ödülü almaya hak kazanmıştır. Sosyal medya platformlarında yaptığı çekimler ve kadraj kalitesi ile beğenileri üzerine toplayarak geniş bir kitleye hitap etmektedir.

Ünlülerin ses getiren işlerinin fotoğraf ve klip çekimlerinden tanıdığımız Hüseyin Kurt yönetmenliği ve görsel zekası ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Daha önce de ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Uçan Kuş TV de fotoğraf sanatı hakkında bilinmeyenler programını yapan Hüseyin Kurt genç girişimcilere örnek oluyor.

Soner arıca gibi bir cok ünlü ismin klibinide çeken Hüseyin Kurt gelin damat lar için Beykoz Rivada kendi çiftlerine özel platosunda inanılmaz anlara imzasını atıyor

Mood Awards - yılın en iyi erkek fotoğraf sanatçısı

Türkiye & Azerbaycan en iyi çıkış yapan fotoğraf sanatçısı ödülünü almaya hak kazanmıştır. .