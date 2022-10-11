Hüseyin Kırmızı Yılın Genç İş Adamı ödülünün sahibi oldu

Kariyer ve teknoloji etkinlikleri kapsamında 26 Eylül tarihinde gerçekleşen “Kariyer ve Teknoloji” ödül töreninde bilişim ve e-ticaret sektöründeki başarılı girişimleri ile Hüseyin Kırmızı yılın genç iş adamı ödülünün sahibi oldu.

Kariyer ve Teknoloji ödüllerinde birçok ünlü marka ve isim bir araya geldi. Böyle önemli bir günde sektördeki başarıları ile kendinden söz ettiren Hüseyin Kırmızı'da ödülüne kavuştu.

1994 yılında dünyaya gelen Hüseyin Kırmızı eğitimini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra HFK Holdingi kurmuştur. Oldukça başarılı işler yapan başarılı iş adamı ardından ise HFK Holding adı altında Kirazexpress, mio teknoloji, 1nakliyemvar şirketlerini kurmuştur. İlk olarak çizim dalında hizmetini tamamladıktan sonra 2012 yılında MİRDESLİOĞULLARI AK. NAK. SAN. VE TİC A.Ş. şirketinde çalışmaya başlayan isim daha sonrasında gelen teklifleri değerlendirmiş ve böylece başarılı iş adamı Safemoon ile digital sektöre adım atmıştır. Kariyer basamaklarını başarılı şekilde tırmanan Hüseyin Kırmızı, 2020 yılında ise LLC ile digital dünyasına adım atmış ve kendini bilişim sektöründe de göstermiştir. Tüm bu başarılı adımlarından sonra Hüseyin Kırmızı, Türk yatırımcı işadamlarının önde gelen isimlerine de ismini yazdırmayı başarmıştır.

“Geleceği Şimdiden Şekillendirin”

İş hayatını başarılı bir şekilde devam ettiren Hüseyin Kırmızı aldığı ödül ile de bu durumu taçlandırmıştır. Başarısının arkasından sürekli olarak hayır dualarından bahseden başarılı iş adamı bu noktada sürekli çalışmanında öneminden bahsetmektedir. Hüseyin Kırmızı şu an ise çalışmakta olduğu LLC haricinde kendi finans işlerini özel ofisinden yürütmektedir. Gelecek konusunda birçok açıklama yapan başarılı iş adamı şimdiden çok çalışmanın da öneminden bahsetmiştir. .