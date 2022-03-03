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Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, neden vefat etti? Hüseyin Elmalıpınar hayatı
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TIMETURK / YAŞAM / Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, neden vefat etti? Hüseyin Elmalıpınar hayatı

Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, neden vefat etti? Hüseyin Elmalıpınar hayatı

Hüseyin Elmalıpınar neden öldü? Sevilen oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'ın ölümü, sanat camiasını derinden etkiledi. Yüzlerce filmde ve dizide oynayan Elmalıpınar 3 Mart 2020 günü hayatını kaybetti. İşte merak edilen Hüseyin Elmalıpınar hayatı ve ölüm sebebi...

1 Saat Önce
2022-03-03 16:30:10
Hüseyin Elmalıpınar neden öldü, neden vefat etti? Hüseyin Elmalıpınar hayatı

Sevilen oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'ın ölümü, sanat camiasını derinden etkiledi. Yüzlerce filmde ve dizide oynayan Elmalıpınar 3 Mart 2020 günü hayatını kaybetti. İşte merak edilen Hüseyin Elmalıpınar hayatı ve ölüm sebebi...

Hüseyin Elmalıpınar neden öldü?

İstanbul Şişli'de ikamet eden Hüseyin Elmalıpınar'ın bugün (3 Mart 2022 Perşembe günü) geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürdüğü belirtildi.

Hüseyin Elmalıpınar kimdir?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971, Ankara doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusuydu.

Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. 2007 senesinde gösterime giren Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atmıştır.

2009 senesinde bu sefer Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır. 2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmıştır. Şişli'de ikamet etmiştir. Çoğunlukla mafya ve ağır abi rollerinde oynamıştır. .

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