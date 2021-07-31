Hüseyin Avni Coş vefat etti

Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya Valiliği görevlerinde bulunan Hüseyin Avni Coş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, İstanbul Bahçeşehir'deki evinde saat 22 sıralarında fenalaşarak, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Coş yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamadı.

Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya Valiliği görevlerinde bulunan Hüseyin Avni Coş, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 2017 yılında merkeze alınan ve İstanbul İstinye'de yaşayan Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Coş'un vefat haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, mesajında “Kıymetli meslektaşım Vali Hüseyin Avni Coş İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz ve eski Vali Coş

Hüseyin Avni Coş'un 15 Temmuz darbe girişimine karşı Sakarya'daki direniş esnasında halk arasında verdiği silahlı pozu ile hafızalara kazınmıştı. Açıklamalarıyla sık sık sosyal medyada gündeme gelen Coş, özellikle 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelesiyle adından sık söz ettiren isimler arasındaydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.