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TIMETURK / YAŞAM / Hurda parçalarla go-kart yaptı

Hurda parçalarla go-kart yaptı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye çalışanı Gökhan Özcan, hurda malzemelerden go-kart yaptı.

3 Saat Önce
2021-10-08 19:38:06
Hurda parçalarla go-kart yaptı

Doğanşehir Belediyesi tamirhanesinde ustabaşı olan 30 yaşındaki Özcan, 3 yıl önce kendi aracını yapmaya karar vererek sanayiden hurda ve kullanılmayan parçalar toplamaya başladı. Özcan, belediyenin garajında boş kaldığı vakitlerde çalışarak benzinle çalışan 5 vitesli 70 kilometre hıza ulaşan bir araç yaptı.

Özcan, çocukluğundan bu yana araç yapmak istediğini, sanayide hurda ve kullanılmayan parçaları toplayarak yaklaşık 3 yılda bu aracı ürettiğini anlattı. Go-kartta korna, sinyal lambaları, otobüs hostes koltuğu, emniyet kemeri, soğutma fanı, motor gibi tüm malzemeleri kullandığını belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Çocukluktan bu yana araç yapmak hayalimdi. Aracım 5 ileri 5 geri viteslidir. Süspansiyonu normal araba süspansiyonu ile aynı. 4 tekerlekli, arkalarda 2 disk var, sağ ve sol olarak açık diferansiyeli var. Aracımızın bütün parçaları hurdalıktan toplanma. Tekerlekleri de golf arabasından, İstanbul'dan getirttim. Bundan sonraki amacım paletli bir araç yapmak." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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