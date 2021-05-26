Hülya Avşar'dan iddialara cevap: Zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kötü bir şey olamaz

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında açıklamalarda bulunan Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, hakkında ileri sürülen Ayvalık'ta ada aldığı iddialarını reddetti. Hülya Avşar, 'Bu kadar zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kötü bir şey olamaz. Bu nedir böyle, her şeyi alabilmek. Hayatta her şeye şüpheli gezersin. Sevgilin 'seni seviyorum' dese inanamazsın. Bir şeye özlem duymak gerek hayatta' diye konuştu.

Avşar şöyle devam etti:

"Ayvalık'ta ada almadım. Öyle bir şey yok. İlgilendik ama... Çok güzel bir adaydı. Merak ettim, ilgilendim. Fiyatını sordum. Konuştuk. Adası olan insanlar var... Çok makul bir şey olmasa da... Ticari olarak da değerlendirilebilir. Ben olayları bu kadar büyük yaşamayı seven bir insan değilim. Benim işimi yapan bir insanın ticari olarak bunu yapmasının doğru olduğunu düşünmüyorum ama aklımızdan geçmedi değil. Benim orada turizmle ilgilenen arkadaşlarım var demek ki bir gel git aklı yaşadık. Bir adam olsun istemem. Üzerinde 2 bin zeytin, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası Ayvalık'a 8 kilometre, Keremköy'e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta"

Televizyon programcılığına dair eleştirilerde bulunan Avşar, "Televizyonlarda 120 dakika olunca, bizim programlarımız 23.30 gibi yayınlanıyor. Ben de o saatlerde program yapmak istemediğim için, yine televizyon kurallarına karşı geldiğim için program bitti. 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programını yine yapacağım. Bu programı yapmamak benim için çok ayıp bir şey. Acun'un haberi yok ama Exxen'e yapacağım" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.