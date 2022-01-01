Hugo'nun Tolga abisi Tolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Bir döneme damga vuran sunucu Tolga Garipoğlu yıllar sonra kameralara yansıdı. Tolga Garipoğlu bir dönemin fenomen yarışması ‘Hugo' hakkında konuştu.

'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan Tolga Gariboğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Mekan çıkışında aracını bekleyen ünlü sunucuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

16 yıldır Amerika'da yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, "Program yapmayı düşünmüyorum. Hugo'nun şirketi olan hak sahibi kapandı" şeklinde konuştu.

Tolga Gariboğlu, yıllar önce katıldığı Okan Bayülgen'in programında, 'Hugo'ya bağlanan ve oyunda başarılı olamayan çocuğun küfür ettiği iddiası ile ilgili açıklama yapmıştı:

"Küfür yok, öyle bir şey olmadı, kimse küfretmedi."

Ünlü sunucu, "Beyazıt'ın (Öztürk) programında "Biri onun videosunu yollasın, araba alacağım' dedim. Canlı yayında bunu söyledim. Yine yok, çünkü öyle bir şey yok" demişti.