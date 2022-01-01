Hugo'nun Tolga abisi Tolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı
Hugo ile Tolga Abi adlı programla bir neslin tanıyıp sevdiği ünlü sunucuTolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Garipoğlu'nu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
2022-01-01 12:26:32
Bir döneme damga vuran sunucu Tolga Garipoğlu yıllar sonra kameralara yansıdı. Tolga Garipoğlu bir dönemin fenomen yarışması ‘Hugo' hakkında konuştu.
'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan Tolga Gariboğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
Mekan çıkışında aracını bekleyen ünlü sunucuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
16 yıldır Amerika'da yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, "Program yapmayı düşünmüyorum. Hugo'nun şirketi olan hak sahibi kapandı" şeklinde konuştu.
Kaynak: posta.com.tr
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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