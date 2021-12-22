Hristiyanlara Hindu zulmü

Hristiyanlara yönelik artan saldırılar, Hindistan'da azınlıkların kendilerini daha az güvende hissetmelerine neden oluyor.

New York Times'ın haberine göre, Hristiyan karşıtları, kiliseleri basıyor, Hristiyan yayınlarını yakıyor, okullara ve ibadet edenlere saldırıyorlar. Birçok durumda, polis ve Hindistan'ın iktidar partisinin üyeleri onlara yardım ediyor.

Önde gelen bir zulüm karşıtı grup olan International Christian Concern'ın direktörü Matias Perttula, "Hristiyanlar, Hindistan'da daha önce hiç olmadığı kadar artan seviyelerde baskı görüyor, ayrımcılığa maruz kalıyor ve zulme uğruyor. Ve saldırganlar her seferinde serbest kalıyor" diyor.

Modi hükümeti, destekçilerini dizginlemek ve Müslümanlara ve Hristiyanlara yönelik zulmü durdurmak için artan uluslararası baskıyla karşı karşıya. Bir hükümet organı olan Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu, Hindistan'ın “din özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edilmesi” nedeniyle kırmızı listeye alınmasını tavsiye etti.

Hindistan genelinde, Hristiyan karşıtı güçler gün geçtikçe güçleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.