Hollanda vizesi için öncellikle konsolosluk üzerinden randevu alarak süreci başlatmanız gerekmektedir.

Daha sonraki evrede vize işlemleriniz için evrak düzenlemelerini ve Hollanda vize prosedürünü takip ederek sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlediğinden emin olabilirsiniz. Acente ile işbirliği yaparak da 2022 Hollanda vize başvuru işlemlerinin kusursuz bir şekilde ilerlemesi için destek alabilirsiniz.

Hollanda Turistik Vize ; turist vizesi için C tipi veya D tipi vize başvuru işlemlerinizi yapmanız gerekmektedir. 90 gün ile 180 güne kadar vize alabilirsiniz.

; turist vizesi için C tipi veya D tipi vize başvuru işlemlerinizi yapmanız gerekmektedir. 90 gün ile 180 güne kadar vize alabilirsiniz. Hollanda Çalışma Vize; çalışma vizesi için D tipi vize ile 180 güne kadar vize formu talep etmeli, vize başvuru işlemlerinizi de buna göre düzenlemelisiniz.

çalışma vizesi için D tipi vize ile 180 güne kadar vize formu talep etmeli, vize başvuru işlemlerinizi de buna göre düzenlemelisiniz. Hollanda Aile ve Arkadaş Ziyareti vize , aile ve arkadaş ziyareti vizesi için Hollanda'da ikamet eden tarafın size kalacağınız süre için davetiye ve acık adres ‘'ikametgah bilgisi'' göstermesi gerekmektedir.

, aile ve arkadaş ziyareti vizesi için Hollanda'da ikamet eden tarafın size kalacağınız süre için davetiye ve acık adres ‘'ikametgah bilgisi'' göstermesi gerekmektedir. Hollanda Eğitim Vizesi , Hollanda eğitim için vize şartlarında, Hollanda'da bulunan eğitim kurumunun onay belgesi ve kabul formu olmalıdır.

, Hollanda eğitim için vize şartlarında, Hollanda'da bulunan eğitim kurumunun onay belgesi ve kabul formu olmalıdır. Hollanda Aile Birleşimi ; Hollanda'lı biriyle evlenmek için Hollanda'da yaşayan eşin, mali durumu ve kimlik bilgileri konsolosluğa bildirilmelidir.

Hollanda vize başvuru aşamalarında iş, ticaret ve eğitim için ek belgeler, öğrenci belgesi, vergi levhası, şirket bilgileri şeklinde istenir. Aynı zamanda harç bedelleri de ülkenin uyguladığı politikalara göre düzenlenerek, vize başvuru işlemleri tamamlanır.

Hollanda Vizesi Nasıl Alınır?

Hollanda vizesi nasıl alınır; Hollanda vize işlemleriniz için konsolosluktan randevu aldıktan sonra evraklarını eksiksiz olarak tamamlamanız ve banka kartınızda da minimum miktarda Hollanda'da kalacağınız süre zarfında geçiminizi sağlayacak maddi gelirinizin olduğu göstermeniz gerekmektedir. Öğrencilik, iş ve ticaret işlemlerinde de dahil olan finansal bilgiler, bütün Hollanda ziyaretleri için aynı şekilde talep edilmektedir.

Hollanda vizesini sorunsuz bir şekilde almak için belgelerinizin eksiksiz olduğuna emin olmanız ve süreci en kısa zamanda başlatarak, seyahat planlamasından 1 ay önce başvurunuzu yapmış olmanız gerekmektedir. Süreci en iyi şekilde tamamlayabilmeniz için acente üzerinden çalışmanız da kısa zamanda vizenizi alarak Hollanda seyahatinizi gerçekleştirmenize katkı sağlayacaktır.

Hollanda vizesi ne zaman çıkar; Hollanda vizesinin çıkması için konsolosluğun tatil günleri ve yoğunluğu da hesaba katılmalıdır. Genellikle 7 iş günü ile 21 iş gününe kadar çıkması beklenen vizenin, 1 aya kadar süresi olabilmektedir. Bu nedenle bilgi almak için ve vizenizi takip etmek için konsolosluk veya acente sistemine dikkat edebilirsiniz.

Hollanda Vizesi Gerekli Evraklar

Hollanda vizesi için gereken evrakları düzenlemek yaklaşık 1 haftanızı alabilir. E devlet üzerinden de alacağınız belgeler bu süreçte kabul edilebilmektedir. Ancak öğrenci belgesi, iş kabul belgeler, SGK dokümanı ve benzeri belgelerin en geç 1 hafta içinde alınmış olması talep edilmektedir. Hollanda vizesi gerekli evraklar için acente üzerinden de destek alarak sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

2 adet biometrik fotoğraf fon beyaz olmalıdır.

Hollanda vize başvuru formu;

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği;

10 yıl içinde çıkarılmış pasaport;

Hollandagidiş dönüş uçak rezervasyon belgesi;

Eğitim, ticaret ve iş için gerekli olan ek belgeler;

Hollandaotel rezervasyon belgesi;

3 aylık hesap dokümanı ve maaş bordrosu;

Araba ve ev tapu belgesi

Hollanda vizesi için 30.000 ile 50.000 Euro sağlık teminatı belgesi

Hollanda vize işlemleri için gerekli olan ek belgeler en az 1 hafta içinde çıkarılmış olmalıdır.

Güvenilir vize işlemleri için yaklaşık olarak 1 ay önceden süreci başlatmanız ve vize işlemlerinizi takip etmeniz önemlidir. Evraklarınızın eksiksiz olduğuna dikkat ederken, yırtık, sahte ve eski olmamasına da dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda Hollanda vize harç bedeli ödeme dekontu da belgelerin arasında yerini almalıdır. Güvenilir acente hizmetlerinden yararlanarak, kısa zamanda vizenizin eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını ve çıkmasını sağlarsınız. Hollanda vizeniz için eraytur.com ile iş birliği yaparak dakikalar içinde sürecin başlaması için ilk adımı atabilirsiniz.

KAYNAK= https://www.eraytur.com/hollanda-vizesi/ .