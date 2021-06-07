Hizmet-İş Çağrı merkezi hizmete girdi

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası, üyeleriyle daha hızlı ve etkin iletişim kurma, sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla HİZMET-İŞ Çağrı Merkezi’ni hizmete açtı.

HİZMET-İŞ Sendikası teşkilat mensupları ve üyeleri talep, öneri ve şikâyetlerini artık Çağrı Merkezi aracılığıyla Sendika Genel Merkezine iletebilecek.

Çağrı Merkezine ulaşan tüm talepler uzmanlar tarafından değerlendirmeye alınarak cevaplandırılacak.

Hizmet kalitesini her geçen gün daha da ileriye taşıma çabası içinde olan HİZMET-İŞ Sendikası, HİZMET-İŞ Çağrı Merkezini, üyelerinden gelen talepleri en hızlı ve tatmin edici şekilde karşılayabilmek için hayata geçirdi.

HİZMET-İŞ Çağrı Merkezine, hafta içi 09.00-20.00, hafta sonu 10.00-15.00 saatleri arasında 0850 440 01 79 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.