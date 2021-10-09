Hızlı geçişin cezaları da hızla katlanıyor

Köprü ve otoyollardan herhangi bir nedenle kaçak geçiş yapan sürücüler 15 gün içerisinde ödemede bulundukları halde katlı cezalardan muaf tutulurlarken son dönemde bildirim alamadıklarını ya da bakiyelerinde bulunduğu halde tahsil edilmediğini söyleyen sürücüler katlı cezalardan şikayetçi.

Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında HGS ve OGS geçiş ücretleri ile birlikte kaçak geçiş sonucu kesilen cezalar yer alıyor.

Cezalı duruma düşmesi ile birlikte ödeme yapmaya çalışan vatandaşların online kanallardan ziyade PTT şubelerine yönlendiriliyor olmaları ise ayrı bir sorun teşkil ediyor.

Köprü ve otoyollardan herhangi bir nedenle kaçak geçiş yapan sürücüler 15 gün içerisinde ödemede bulundukları halde katlı cezalardan muaf tutulurlarken son dönemde bildirim alamadıklarını ya da bakiyelerinde bulunduğu halde tahsil edilmediğini dile getiriyor. Kaçak geçiş tabir edilen bakiye yetersizliklerinin katlanarak icraya kadar gitmesi ise ayrı bir sorun

Vatandaş PTT'ye gitmek durumunda mı?

Otomotiv uzmanlarının değerlendirmesinde son dönemdi bu şikayetlerinin arttığına dikkat çekilirken şu hususlar üzerinde duruluyor:

"Özellikle büyük şehirlerdeki sürücüler bakiyelerini kontrol etmekte sorun yaşayabilmekteler. Bakiyeden cezaların kesilmesi en azından sürücüleri rahatlatıyor. Ama bunun yerine net bir bilgilendirme yapılmadan adreslere ihbarnamelerin gönderilmesi sıkça şahit olunan bir durum. Hele hele bu ödemeler için vatandaşın PTT ya da vergi dairesi gibi kurumlara yönlendirilmesi, ki salgın süreci de düşünüldüğünde, pek mantıklı bulunmayan bir durum"

Bazı iddialar ise; özel sektöre devredilen kaçak geçiş ihbar ve icra takiplerinin vatandaştan misliyle alınması...

Ülkemizde bu eksende uygulanan sistem ile ilgili diğer bilgiler ise şöyle:

Yeterli bakiyenin bulunması

HGS gişelerinden geçiş ihlali yapılması durumunda ise; geçiş yapılan plaka üzerine 15 (on beş) gün içinde HGS veya OGS abonesi olunması veya mevcut OGS veya HGS hesaplarında geçiş için yeterli bakiyesi olması durumunda cezalı geçiş ücreti uygulanmamaktadır.Yabancı plakalı araçların geçiş anında OGS veya HGS abonesi olması ve OGS veya HGS hesabında en az geçiş ücretini karşılayacak kadar bakiyesinin bulunması gerekmektedir. İhlalli geçiş sonrası 15 (on beş) günlük ödeme süresi yabancı plakalı araçlar için uygulanmaz.

Yabancı plakaya gümrük uygulaması

Ülkemizde geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerden geçiş yapan yabancı plakalı araçların cezalı duruma düşmemeleri için HGS ya da OGS abonesi olmaları gerekiyor. Aynı zamanda geçiş ücretinikarşılayacak bakiyeye sahip olmaları lazım.

Bu araçların ihlalli geçişleri tarihinden itibaren 15 gün içinde gümrük kapılarından çıkış yapmaları halinde geçiş ücretlerini ödemeden ülkeyi terk etmelerine gümrük kapılarında izin verilmiyor.

Kaçak geçiş cezası uygulaması

OGS'li ve HGS'li araçlar için köprülerde ve otoyollarda ayrı gişeler bulunmaktadır. Ancak bazı zamanlar yolcular bu gişelerden cihazlarını okutamamaktadırlar. Alıcılar da bir sorun yaşanabiliyor. Bazen de cihazlarda yeterli bakiye olmadığı için kaçak geçilmiş olmaktadır. Bu gibi durumlara geçiş ücretinin 11 katı tutarında ceza kesilmektedir.

2021 HGS kaçak geçiş ücreti geçiş yerlerindeki ücrete göre belirlenmektedir. Mesela siz 5 TL olan bir gişeden geçiş ihlali yaptınız ve 15 gün içerisinde bakiyenize ödeme yapmadıysanız, geçiş ücretinin tam 11 katı yani 55 TL cezai işlem uygulanmaktadır.

Hangi kanallarla iletişime geçiliyor?

HGS ile ilgili sorunlar için [email protected] e-mail adresine, 0 312 801 04 04-0 312 801 05 05-0 312 801 06 06 numaralı fakslara veya 0 850 460 60 60 Çağrı Merkezi numarasına başvurulması gerekmekte. Karayolları Gnel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollarda yapılan HGS-OGS İhallli geçişler ile Yap İşlet Devret ile işletilen Otoyollarda ihlalli geçiş ihlal cezalarına, www.kgm.gov.tr adlı internet sayfasından ve ilgili menüden faydalanılıyor.

OGS hesabında geçiş ücretini karşılayacak kredi bulundurulması zorunludur. Bu nedenle OGS hesaplarına Kredi Kartlarından otomatik ödeme talimatı verilmesi son derece önemlidir. Aksi durumda OGS hesap bakiyesinin sürekli olarak takip edilmesi gerekmektedir. OGS hesabında geçiş için yeterli bakiye bulunmadığı durumda sıfır bakiyenin altındaki hesaplar banka tarafın iptal edilip Kara Listeye alınmaktadır. Hesap iptalinden sonra yapılacak geçişler ise cezalı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.