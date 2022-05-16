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Hindistan kavruluyor! Termometreler 50 dereceye dayandı

Hindistan'da başkent Yeni Delhi çevresinde hava sıcaklıkları rekor seviyede artarak 49 santigrat derecenin üzerine yükseldi.

3 Saat Önce
2022-05-16 15:36:50
Hindistan kavruluyor! Termometreler 50 dereceye dayandı

NDTV'nin haberine göre termometreler, Yeni Delhi'ye bağlı Mungeshpur'da 49,2, Najafgarh'ta 49,1 santigrat dereceyi gösterdi.

Hindistan Meteoroloji Birimi, bölgede bugüne kadarki en yüksek sıcaklıkların kaydedildiğini bildirdi.

Yetkililer, bölge sakinlerini evden çıkmamaları ve bol su tüketmeleri konusunda uyardı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son dönemde ülkede yükselen sıcaklıklar nedeniyle eyaletlere ve federal olarak yönetilen bölgelere eylem planları hazırlama çağrısında bulunmuştu.

Ülkede bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası birçok kentte su ve elektrik kesintisine neden oluyor.

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