Hindistan'da her 25 dakikada bir ev kadını intihar ediyor

2020'de Hindistan'da 153 binden fazla kişi intihar etti. Bunlardan yüzde 14'ünden fazlası ev kadınlarından oluşuyor. Ev kadınları, aynı zamanda intihar eden kadınların yarısından fazlası.

Üstelik geçen yıl bir istisna değil. Hindistan'da intiharların meslek gruplarına göre kaydedilmeye başladığı 1997'den bu yana, her yıl 20 binden fazla ev kadının hayatına son verdiği ortaya çıktı. 2009'da bu rakam 25 bini geçti.

Peki nedir bu kadınları intihara sürükleyen?

Ruh sağlığı uzmanlarına göre, en büyük etkenlerden biri ev içi şiddetin yaygın olması. Kısa süre önce yapılan bir araştırmada kadınlardan yüzde 30'u eşlerinden şiddet gördüğünü söyledi.

Kuzeydeki Varanasi kentinde psikolog olan Dr. Usha Verma Srivastava, "Kadınlar çok şeye katlanıyor ama hoşgörünün de bir sınırı var" diyor.

"Kız çocuklarının çoğu, evlilik için gerekli yasal yaş olan 18'ine gelir gelmez evlendiriliyor. Birilerinin eşi ve gelini oluyorlar, bütün günlerini evde yemek, temizlik ve diğer işlerle geçiriyorlar. Her türlü baskıya maruz kalıyorlar, fazlaca özgürlükleri ve kendilerine ait paraları olmuyor.