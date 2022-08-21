Hıncal Uluç Kimdir? Hıncal Uluç Yer Aldığı Projeler

Hıncal Uluç kimdir, nerelidir? Hıncal Uluç yer aldığı projeler neler? Gazeteci Hıncal Uluç, A Spor ‘da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu ile büyük bir kitle elde etti. Gazeteci Hıncal Uluç hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar…

Hıncal Uluç Kimdir?

Hıncal Uluç 1 Kasım 1939, Kilis'te doğdu. Hıncal Uluç, Türk gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusudur. Baba tarafından Ubıh asıllı anne tarafından dedesi Kilisli anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir. Gazeteci Hıncal Uluç'un subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması nedeniyle, 3 yaşına kadar anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Uluç, tayinler sebebi ile ilkokula Bandırma'da başlamış. Daha sonra 1950 yılında Kilis'te bitirmiştir. 1952 yılında Antakya'da ortaokula başlamıştır. Lise eğitimini ise Ankara Kurtuluş Lisesinde tamamlamıştır. Uluç gazeteciliğe ise, Hürriyet Partisi, Yenigün adıyla bir yayın organı kurmuş, Mehmet Ali Kışlalı desteği ile 17 yaşında, sıkıyönetim gereği altı sayfa çıkan gazetenin spor sayfasını hazırlamaya başlayarak gazeteciliğe adım atmış oldu. Uluç, 1964 yılında liseden mezun olduktan bir yıl sonra Mamak Muhabere Okulu'nda iki yıl askerlik yapmıştır. Uluç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır. Şimdilerde Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve A Spor ‘da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu yapmaktadır.

Hıncal Uluç Yer Aldığı Projeler

TV programları;

Bil Bul (197?-?), TRT)

Aileler Yarışıyor (1975-?, TRT)

Yaşamdan Dakikalar (2004-2012; TV8, atv, Sky Türk)

Tele Pazar (2008-?, Kanal 1)

Kırmızı Çizgi (2010-2018, NTV Spor)

90 Dakika (?-2009, NTV)

Yalanlar ve Ben

Ortaklaşan Bir Sevgi

Albümleri

Hıncal Uluç, kendi seçtiği şarkılardan oluşan "Hıncal'ın Seçtikleri" 2008'de, "Hıncal'ın Seçtikleri 2" 2009'da yayınlanmıştır.