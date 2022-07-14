HEYSENGO Türkiye'de!

Avrupa pazarında hizmet veren Heysengo Global Firması, 2022 Mayıs ayı itibarı ile Türkiye pazarına da giriş yaptı.

10 yılı aşkın süredir Avrupa'nın önde gelen firmalarının tasarım ve yazılırım geliştirmelerini üstlenen, aynı zamanda Avrupa ve Türkiye'de birçok startup projelerine melek yatırımlar yaparak gelişimi sağlayanHeysengo Global, H.Deniz Çelik önderliğinde, Türkiye Pazarı'na giriş yaptı.

Heysengo Global'in Türk sahibi H.Deniz Çelik yaptığı açıklamada ; ‘'Avrupa'nın önde gelen firmaları ve kurumlarına hizmet veriyoruz. Türkiye'de daha önce birçok startup projesine yatırımlarımız oldu fakat 2022 yılı itibari ile ana firmamız olan Heysengo Global, Türkiye pazarına yazılım, tasarım ve mobil oyun geliştirme hizmetleri üzerine giriş kararı aldı. Türkiye'de bulunan ofislerimiz ve yeni ekip arkadaşlarımız ile Türkiye'nin önde gelen markalarına hizmet vermeye başladık. Yakında bizleri çok fazla duyacağınızdan emin olabilirsiniz.''.

STARTUP PROJELERİ PEŞİNDEYİZ!

H.Deniz Çelik yaptığı açıklamada, Türkiye pazarındaki startup projelerine daha fazla ağırlık vereceklerinden ve bunun için yüksek bir bütçe ayırdıklarını bildirdi.

İNGİLTERE'DEN AVRUPA'YA UZANAN YOL..

Yıllık serüven İngiltere'den başladı ve Avrupa'nın birçok noktasına yayıldı. Fakat ana hedefimiz ve isteğimiz her daim Türkiye pazarına girmek ve Türkiye pazarını büyütmek oldu. Yeni yatırımlarımız, yeni girişimlerimiz 2023 yılı itibari ile başlayacaktır. Yeni teknolojiler ve yeni startuplara yoğunlaşacağız.