Herkes seyretti!.. 'Bunun adı Kadir Şeker sendromudur...'

Geçtiğimiz gün Yozgat’ta yaşanan olayla ilgili görüntülerde bir kadının darp edilmesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Aysel D. adlı kadının yaklaşık 2 dakika boyunca Şevket Türksoy'un şiddetine maruz kalmış, market görevlileri ile müşterilerin ise olaya müdahale etmedikleri görülmüştü. Gazeteci Yüksel Aytuğ, saldırgan şahsa kimsenin müdahale etmemesini ‘Kadir Şeker Sendromu’ olarak niteledi

Bunun adı ‘Kadir Şeker Sendromu'dur

Geçen yıl Konya'da sevgilisi tarafından darp edilen kadını kurtarmak için olaya müdahale eden, boğuşma sırasında nefessiz kaldığı için yanındaki bıçağı kullanıp, adamın ölümüne yol açan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Kadir Şeker'i hatırlarsınız. Olayın ertesi günü bu sütunlarda "Bu davanın takipçisi olacağım. Çünkü ona verilecek ceza, kadına şiddete karşı mücadelenin ve müdahalenin kaderini belirleyecek, içtihat oluşturacak" demiştim. Kadir'e tam 12 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Önceki gün Yozgat'taki bir olay, ne yazık ki beni haklı çıkardı. Benzincinin marketinde bir adam (!), eski sevgilisini yerlerde sürükleyip, suratına tekmeler atıyordu. Market çalışanları ise o sırada hiçbir şey olmamış gibi rafları düzenlemeye devam ediyorlardı. O da yetmezmiş gibi korkunç darp olayı devam ederken içeriye bir müşteri girdi. Onların yanından geçti, kasaya geldi ve gayet sakin alışverişini yapıp, dışarı çıktı. Saldırgan adam ve mağdur kadın adeta görünmez olmuşlardı. Onları görünmez kılan 'perdenin' adını o anda koydum: "Kadir Şeker Sendromu..."

Korktuğum başıma gelmişti işte. Kadir'in aldığı ceza herkesin kafasının bir köşesine yapışıp kalmıştı. Bu saatten sonra kimse, saldırıya uğrayan bir kadının yardımına koşamayacaktı kolay kolay... Nitekim 'aynen' öyle oldu...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.