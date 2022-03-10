DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mahmut Özer: 1,5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını telafi ederek tamamlayacağız
Biden, Erdoğan ile görüştükten sonra sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu
Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü yapılacak. YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Başakşehirli gençler yağmura aldırmadan koştu
KPSS-2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları nereden sorgulanır?
“Her mahalleye gençlik merkezi yapacağız”
'Ukrayna'da hastaneye saldırı 'savaş suçu' sayılabilir'
Saakaşvili ikinci kez başladığı açlık grevine sonlandırdı
MEB EKYS Deneme Sınavına Yoğun İlgi
Atalanta - Bayern Leverkusen maçı canlı nasıl izlenir? EXXEN CANLI
Marsilya - Basel maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Braga - Monaco maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Biden enflasyondan Putin'i sorumlu tuttu
UAEA Başkanı Grossi ile Lavrov Ukrayna'daki nükleer tesisleri görüştü
Diyanet'ten stokçuluk fetvası! Caiz mi?

TIMETURK / YAŞAM / “Her mahalleye gençlik merkezi yapacağız”

“Her mahalleye gençlik merkezi yapacağız”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Başakşehir'i Seviyorum Çünkü... Söyleyecek Sözüm Var' söyleşileri kapsamında Bağazköy Ortaokulu'na konuk oldu. Gençlere ve gençlik yatırımlarına büyük önem verdiğini söyleyen Başkan Kartoğlu, 'Her mahallemize gençlik merkezi yapacağız' dedi.

46 Dakika Önce
2022-03-10 22:07:41
“Her mahalleye gençlik merkezi yapacağız”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir'i Seviyorum Çünkü… Söyleyecek Sözüm Var” söyleşilerinde Boğazköy Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Kartoğlu, kendisine yoğun sevgi gösterilerinde bulunan öğrencilerle sohbet etti, sorularına yanıt verdi.

“Gençlik yatırımlarına önem veriyorum”

Bir öğrencinin “Başakşehir gibi kıymetli bir ilçede en yetkili kişilerden birisiniz. Bu ilçeyle ilgili yaptığınız en büyük proje nedir?” sorusuna yanıt veren Başkan Kartoğlu, “İlçemize kazandırdığımız her proje bizim için çok kıymetli ve değerli. Özellikle gençlik çalışmalarına ve içinde gençlik bulunan her projeye büyük önem veriyorum. Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan gençlik merkezimiz tamamlandı. Başakşehir Mahallesi'ndeki Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı ile Bahçeşehir'deki merkezimizdeki çalışmalar devam ediyor. Benim için en kıymetli projeler gençler ve çocuklar için yapılan projelerdir. Her mahallemizde gençlik merkezi yapmış olacağız” dedi.

“Çevreci gençler yetiştiriyoruz”

Başkan Kartoğlu, “Okulumuz, ilçemizin ilk ‘Sıfır Atık Belgesi' alan okullarından biri. Sizce gelecekteki dünyamızı kurtarabilecek miyiz?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Doğa ve çevreyi çok sevmeliyiz. Bunun için var gücümüzle çalışmalı, var gücümüzle genç nesiller yetiştirmeliyiz. Herkes bu işi sahiplenir, geri dönüşüme evindeki atıkları dönüştürerek başlarsa çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Her fırsatta söylüyoruz, ‘Her şey çöp değildir' diye. Bu işe kafa yorar ve inanırsak, başarıya ulaşırız. Böylece geleceğimizi de kurtarmış oluruz.” .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş