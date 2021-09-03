Her gün araç kullanan kaç kişi var?

Pandemi özel araç kullanımını artırırken en büyük sorun lastik inmesi ve akünün bitmesi. 10 kişiden 9'u hemen her gün araç başına geçiyor

Koronavirüs salgını tüm alışkanlıklara tesir ettiği gibi otomobil kullanımını da derinden etkiledi.

Otomobil tercihlerinden kullanım süresine kadar geniş bir tesir bırakan salgında otomobil kullanıcıları psikolojik ve sosyal yönden de farklı bir boyuta taşındı. Özellikle toplu ulaşım araçlarına karşı temkinli yaklaşım bireysel araç kullanımını tırmandırdı.

Alışkanlıklara etki etti

OSRAM Seyahat Alışkanlıkları Araştırması, her 10 kişiden 9'unun her gün araç kullandığını gösterirken, sonuçlar 2021'de kişisel araçla seyahat talebinin önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Salgın seyahat alışkanlıklarını değiştirdi, pandemi dönemi yaşanan sağlık kaygısı insanları toplu taşımadan uzaklaştırarak özel araç kullanımına yöneltti.

Özel araçlara ilgi yoğunlaştı

Söz konusu tatil olduğunda uçak, otobüs ve tren yolculuklarının yerini özel araçla yapılan seyahatler aldı. Salgın sonrası otomotiv sektöründeki değişen tüketici alışkanlıkları da dikkati çekti. 2021'de özel araçla seyahat etmeye olan talep devöam etmekte. 2021 yılı Haziran ayında yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 89'unun uzun yolculuklarda özel araçla seyahati tercih ettiği belirlendi.

Sağlık-güvenlik ön planda

Seyahat Alışkanlıkları Araştırması'nın kontrollü seyahat etmekten, dijitalleşmeye, teknoloji kullanmaktan risk yönetimine varana kadar seyahat alışkanlıklarında birçok yeni sayfa açacağına dikkati çeken OSRAM Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'dan Sorumlu Pazarlama Müdürü Yasmin Özpamir, “Pandemi birçok sektörde tüketim alışkanlıklarını değiştirdi. Bu nedenle her sektörde değişen tüketici davranışlarını anlamak ve ona göre pozisyon almak kritik önemde. Biz de yaptığımız yeni araştırmalarla otomotiv sektörüne yönelik değişen tüketici davranışlarına dikkat çektik. OSRAM olarak araçla yolculukta güven ve konforu en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz ” ifadelerini kullandı.

Lastik ve akü bitmesi en büyük sorun

Araç kullanımda en çok yaşanan sorulara da ışık tutan araştırmaya göre; yüzde 76 oranıyla lastik inmesi en büyük sorun olarak dikkat çekerken onu yüzde 46 oranıyla akü bitmesi takip ediyor. Özel araçlarda güvenliğin ön planda olduğunu vurgulayan araştırma, araç sahiplerinin yüzde 48'inin seyahate çıkmadan önce mutlaka araç bakımı ve lastik kontrolü yaptırdığını ortaya koyuyor. Kullanıcılar araçlarında kullandıkları ürünlerin çok fonksiyonlu olmasını tercih ediyor, bir ürünü satın alırken faydasının maksimum olmasına dikkat eden kullanıcılar araç kullanımında ortaya çıkacak ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak karar veriyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.