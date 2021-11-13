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TIMETURK / YAŞAM / Hem avukat hem DJ Sen Etan kimdir ?

Hem avukat hem DJ Sen Etan kimdir ?

Türk asıllı Belçikalı DJ ve Prodüktör Sen Etan, tüm dünyada kendinden söz ettiriyor.

3 Saat Önce
2021-11-13 11:41:11
Hem avukat hem DJ Sen Etan kimdir ?

Müzik piyasasına girdiği 2005 yılından beri popü laritesini her geçen yıl biraz daha artıran Sen Etan, Türkiye'dekilerin yanında, yurt dışında birçok prestijli mekanda sahne alıyor. Minimalist progresif house ve underground tekno türlerini başarılı bir şekilde harmanlayan usta DJ, dinleyenleri adeta kendinden geçiriyor.

Underground Tekno listelerinde 2012 yılından beri ilk 10 sanatçı arasında yer alan Sen Etan, üst düzey mekanlardaki canlı performanslarının yanında, dünyada da 40'ı aşkın radyo istasyonunda da “Underground is Rebirth” isimli kendine ait programa da sahip.

DAVID VANDETTA İLE PERFORMANSI HAFIZALARDAN SİLİNMİYOR

Sen Etan'ın David Vandetta ile birlikte Hollanda'da 450 bin dinleyiciyle sergiledikleri performans hafızalardan hala silinmiyor.

HEM DJ HEM AVUKAT

Müziğiyle kitleleri coşturan başarılı DJ'in aynı zamanda avukat olması da duyanları şaşırtıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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