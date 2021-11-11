Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenen 80 yaşındaki Bulgar kadın Müslüman oldu

Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenen Bulgar vatandaşı 80 yaşındaki Spaska İvanova İslamiyet'i seçerek 'Fatma' adını aldı.

Bulgaristan'da yaşayan 80 yaşındaki Spaska İvanova, arkadaşlarıyla Edirne'yi gezdikten sonra İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Müslüman olmak istediğini belirten İvanova'ya Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve İl Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş yardımcı oldu.

İhtida defterine kayıt yapan Bozkurt'un getirdiği kelimeişehadeti tekrarlayan Spaska İvanova, "Fatma" adını alarak Müslüman oldu.

İvanova, uzun süredir İslamiyet'i araştırdığını, Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenerek Müslüman olduğunu belirtti.

İl Müftüsü Bozkurt, AA muhabirine, Müslümanlığın büyük bir nimet olduğunu söyledi.

Fatma İvanova'nın hidayeti bulduğunu ifade eden Bozkurt, "Hem bizler sevindik hem de onun adına sevindik. İslam ümmetinde bir sayı daha arttı. Peygamber Efendimiz de 'Evlenin, çoğalın ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim.' demiştir. Şu an inanıyorum Peygamber Efendimiz de çok sevinmiştir ümmetinden bir fert arttığı için." diye konuştu.

Bozkurt, İvanova'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.