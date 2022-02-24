Hazin Cemaati‘nin manevi önderi Muhammed Emre Hazin dualarla uğurlandı

Hazin Cemaati‘nin manevi önderi ve kurucusu Muhammed Emre Hazin, İstanbul’da dualarla uğurlandı.

Nakşi ve Kadiri tarikat ekolünden olan Hazin Cemaati'nin Şeyhi Muhammed Emre Hazin (66), dualarla uğurlandı. Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hazin Cemaati'nin Şeyhi Muhammed Emre Hazin, on yıldan fazla süredir İstanbul'da yaşıyordu.

İstanbul Pendik'te İbrahim Hakkı Erzurumi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz'da bulunan Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına ülkenin dört bir yanından ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda seveni katıldı.

Muhammed Emre Hazin kimdir?

Hazin Cemaati‘nin manevi önderi ve kurucusu olan Muhammed Emre Hazin ismiyle bilinen Mehmet Çekiç Hoca Efendi 1956 yılında Gaziantep'te doğdu. İlkokul ve lise öğrenimini Gaziantep'te, yüksek öğrenimini ise Isparta'da tamamladı. Fizik, kimya ve biyoloji öğretmeni olarak çalıştı. Emekli olduğu 2004 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı birçok okulda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Ankara merkezli Farukiye Cemaati'nin Şeyhi merhum Abdullah Faruki'nin halifesi olarak devamcısı oldu. Gaziantep merkezli Hazin Cemaati olarak bilinen tarikatın, Türkiye'nin dört bir köşesinden sevenleri bulunuyor.

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