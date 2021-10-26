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TIMETURK / YAŞAM / Hayvancılık yapan Şırnaklı çift 35 ülke gezdi!

Hayvancılık yapan Şırnaklı çift 35 ülke gezdi!

Şırnak’ta yaşayan Taybet ve Feyzullah Artuç çifti hayvancılıktan sağladıkları gelirle 4 kıtada 35 ülke ve 85 şehir gezdi.

3 Saat Önce
2021-10-26 15:54:32
Hayvancılık yapan Şırnaklı çift 35 ülke gezdi!

Şırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan, hayvancılıktan sağladıkları gelirle 12 yılda 4 kıtada 35 ülke ve 85 şehri gezen Taybet ve Feyzullah Artuç çifti, yeni ülkeler görmeye devam etmek istiyor.

12 yıl önce dünyayı dolaşmaya karar veren, 5 çocuklu Taybet (51) ve Feyzullah Artuç (53), her yıl hayvancılıktan sağladıkları gelirle ülke ülke gezmeye başladı.

Aradan geçen süreçte Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Afrika'da 35 ülkeyi gezen çift, 85 şehri görme imkanı buldu.

Yeni ülkeler görmekten ve yeni insanlarla tanışmaktan mutluluk duyan çift, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de tedbirleri alarak bazı ülkelere gitti.

"DÜNYAYI VE İNSANLARI TANIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Feyzullah Artuç, AA muhabirine, 12 yıl önce komşu ülkeler Irak, İran ve Suriye'den dünya turuna başladıklarını söyledi.

Genellikle temmuz-ağustos aylarında geziye çıktıklarını ifade eden Artuç, "5 çocuğumuzdan 2'si üniversitede okuyor. 20 yaşından küçük çocuğumuz yok. Bu nedenle seyahate çıkmada bir sıkıntımız olmuyor." dedi.

Artuç, gezinin bütçesini hayvancılıktan elde ettikleri gelirden sağladıklarını belirterek, "8-10 büyükbaş hayvanımız olur. Her yıl 2-3 buzağı satarak gezi paramızı elde ediyoruz, hayvanlardan elde ettiğimiz süt, yağ, peynirin gelirini de buna katıyoruz. Her yıl birkaç ülkeyi geziyoruz. Bugüne kadar eşimle 35 ülke gezdik." diye konuştu.

Salgın nedeniyle vize sıkıntısından dolayı gezilerinin kısmen kesintiye uğradığına işaret eden Artuç, "Bu yıl sadece Mısır ve Ürdün'e gidebildik. Sağlığımız elverirse önümüzdeki yıl Angola'ya gideceğiz. 7 kıtadan 4'üne gittik." şeklinde konuştu.

Artuç, seyahati çok sevdiklerini, tek hedeflerinin farklı kültürleri tanımak olduğunu, farklı ülkeler ve kültürler görmenin ufuklarını açtığını belirterek, "(Bir kere görmek, bin kere duymaktan iyidir.) diye bir söz vardır. Biz de geziyoruz." dedi.

Yeni ülkeler gezerken hiç zorlanmadıklarını, dünyaya, insana, kültürlere bakış açılarının değiştiğini aktaran Artuç, "Dünyayı ve insanları tanımaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

‘KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITIYORUZ'

Taybet Artuç da 12 yıl önce eşiyle başladıkları seyahat sayesinde ülke ülke gezerek, yeni kültürleri tanıdıklarını söyledi.

Çoğu ülkelere yöresel kıyafetle gittiklerini anlatan Artuç, şöyle konuştu:

"Yöresel kıyafetlerimizi giyerek kültürümüzü tanıtıyoruz. Gittiğimiz ülkenin meydanında halay çektiğimiz oluyor. Bizi gördüklerinde ilgiyle izliyorlar. Seyahatlerde yemek ile ilgili başlarda sorun yaşadık. Bu nedenle hazırladığımız çeşitli yemekleri götürüyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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