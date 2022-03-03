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TIMETURK / YAŞAM / Hayırsever genç iş adamı Volkan Tarı Yüz Güldürdü

Hayırsever genç iş adamı Volkan Tarı Yüz Güldürdü

Nijerya bölgesine hayırsever türk iş adamı tarafından yaptırılan su kuyusu ile yüzleri güldürdü.

26 Dakika Önce
2022-03-03 20:28:43
Hayırsever genç iş adamı Volkan Tarı Yüz Güldürdü

Suyun, yaşamın temeli, en hayati ihtiyaçlardan biri olduğuna işaret eden Volkan, "Yaşadığımız coğrafya ve imkanlarımız bakımından dünyada bu temel ihtiyaca en kolay ulaşabilen şanslı milletlerdeniz. Ne yazık ki her coğrafya bizler kadar şanslı değil. Bir yandan halimize şükrederken, bir yandan da susuzluk problemiyle hayatlarını sürdürmeye çalışan kardeşlerimizi göz ardı etmemeliyiz. Teknolojinin, imkanların bu denli geniş olduğu günümüzde bir damla suya muhtaç milyonlarca insanın olması acı bir gerçek." ifadelerini kullandı. .

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