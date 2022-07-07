Haydi bu bayramda bir yetimin yüzünü güldürelim!
Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte Yetim Vakfı’na bağış yapılarak birçok yetim ailelerine ve ihtiyaç sahibi kimselere yardımcı olunabilmekte.
2022-07-07 21:58:42
Güvenli bağışlarınızı Yetim Vakfına bağışlayarak yetimlerin diğer çocuklarla aynı hayat şartlarına sahip olmasını sağlanabilmekte. Kurban Bayramı bağışlarınız için iletim bilgilerinden ve bağış yapılacak olan banka hesaplarından güvenli bir şekilde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
YETİM VAKFI KURBAN BAĞIŞI FİYATLARI
- Yurt Dışı Vacip Kurbanı
1500
- Türkiye Vacip Kurbanı
3200
- Suriye Vacip Kurbanı
3200
- Yurt Dışı Şükür Kurbanı
1500
- Türkiye/Suriye Akika Kurbanı
3200
- Türkiye/Suriye Adak Kurbanı
3200
YETİM VAKFI İLETİŞİM
Adres
Karagümrük Mah. Muhtar Muhiddin Sok. No:11 34091 Fatih/İstanbul
Telefon
0212 970 60 60
info @ yetimvakfi.org.tr
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Hesap Adı: YETİM VAKFI
VAKIF BANK
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TÜRKİYE İŞ BANKASI
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Euro 1346-0074885 TR32 0006 4000 0021 3460 0748 85
Hesap Adı: YETİM VAKFI
EMLAK KATILIM
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Euro 604555-102 TR63 0021 1000 0006 0455 5001 02
Hesap Adı: YETİM VAKFI
PTT BANK
Döviz Hesap No
Türk Lirası 17213533 .
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