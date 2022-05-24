HAYDER Sosyal Yardımlaşmada Sınır Tanımıyor

Hoca Ahmet Yesevi Derneği olan HAYDER, birçok alanda gerçekleştirdiği sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinde oldukça ses getiren işlere imza atmaktadır. Bu faaliyetler arasında burs programlarından aşevi projelerine, kumanya yardımlarından kurban yardımlarına, zekatlardan yetim yardımlarına kadar sayısız proje ve yardım faaliyeti kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dernek tarafından yapılan sosyal dayanışma ve yardımlaşma programlarında özellikle savaş, çatışma, yoksulluk ve altyapı yetersizliği gibi durumlardan dolayı ciddi düzeyde mağduriyet yaşayan ailelere ve çocuklara özek yardım projeleri geliştirilerek, ihtiyaç sahiplerinin gereksinim duydukları birçok malzeme ve sosyal yardım özenle ulaştırılmaktadır. Bu açıdan dernek faaliyetleri Suriye'den Yemen'e, Afganistan'dan Irak'a, Arakan'dan Doğu Türkistan'a varan geniş bir coğrafyada duyulan her türlü sosyal yardımlaşma ve destek ihtiyacı, HAYDER araştırma ekipleri tarafından çok yönlü bir şekilde araştırılmakta ve gerekli bütün çalışmalar kapsamlı bir şekilde planlanmaktadır. Daha sonrasında ise gerekli iletişim ağları kurularak, ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklar tespit edilmekte ve gerekli ihtiyaçların ulaştırılması adına gönüllü hizmetler eyleme geçmektedir.

HAYDER tarafından geliştirilen sosyal ve dayanışma içerikli faaliyetler arasında;

l Afrika ve Asya için su kuyuları projeleri,

l Bayram yardımları

l Ramazan kumanyaları,

l Eğitim bursları,

l Cami projeleri,

l Aşevi projeleri,

l Zekat,

l Yetim yardımları,

l Kumanya yardımları,

l Yetim okulu projesi,

l Yurt içi ve yurt dışı burs programları,

l Kurban yardımları,

l Hatıra ormanı çalışmaları yer almaktadır.

Özellikle iç çatışma ve savaş bölgeleri ile Afrika ile Asya'da bulunan birçok bölgede insanların temel ihtiyaçlara duyduğu gereksinim çok elzem durumdadır. Bu kapsamda, HAYDER tarafından gerekli araştırmalar ele alınarak, en temel ihtiyaçlar tespit edilmektedir. Bu adım sonrasında ise yardım ve dayanışma faaliyetleri projelendirilerek, zaman planlaması dahilinde vakit kaybetmeden harekete geçilerek, ihtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların ihtiyaçlarını giderebilmek adına faaliyetler yürütülmektedir. Bu açıdan kumanya paketleri, yemek ihtiyaçları, su kuyuları, eğitim ve burs ihtiyaçları ile cami projeleri en acil duyulan ihtiyaçlar arasında yer almakta ve dernek tarafından da bu projelere öncelik verilmektedir. .