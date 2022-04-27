Hayder Ramazanda 300 bin kişiye iftar yardımı yaptı

Müslüman aleminin kutlu günü Ramazanda Hayder 10 ülkede 300 bin kişi için iftar yardımında bulundu.

Her yıl yüzlerce Müslümana yardımlar için yeni adımlar atan Hayder, Ramazan ayında da farklı projelerle ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunuyor.

Farklı ihtiyaçlara farklı projeler

İhtiyaç sahibi kişilere, ihtiyaçları dahilinde yeni projeler üretmeye devam eden Hayder; kumanya yardımı, su kuyusu açma, aşevi hizmeti, kurban kesimi, burs, zekat, sadaak ve yetim yardımı gibi birçok farklı alanda yardım yapıyor.

Türk, Suriyeli, Doğu Türkistanlı aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi 9.000 aileye Ramazanda kumanya yardımı yapıldı.

Afrika ve Asya'da 361 su kuyusu açtı ve aynı ihtiyaç dahilinde 36 su kuyusu için çalışmalarını yürütüyor.

Her gün 4000 kişilik yemek üretim altyapısıyla, yüzlerce kişi için iki öğün üç çeşit sıcak yemek üretimi yapıyor.

Adak, Akika ve Şükür vekâletleri dahilinde kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yurt içi ve yurt dışında Müslüman ümmetin yetim çocuklarına ve bursa ihtiyacı olan talebelere yardımda bulunuluyor. Aynı zamanda Hayder bünyesinde yurt dışı eğitim projesi kapsamında, Afrika'da 3 eğitim kurumu inşaa edildi.

İslami şartlara uygun bir şekilde her yıl fitre, zekat ve sadakalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türkiye'de 474, Suriye'de 50 ve Filistin'de 400 yetimin eğitim ve temel ihtiyaçları gideriliyor.

Detaylı bilgi ve bağış için HAYDER internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. .