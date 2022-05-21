Hayder kurban bağışı nasıl yapılır? Güvenilir kurban bağışı nereye ve nasıl yapılır? Adak kurbanı ve akika kurban bağışı

Hayder kurban bağışı nasıl yapılır? Yıllardır islami usuller doğrultusunda bağışçıların kurbanlarını layığıyla kesip, ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Hayder, çalışmalarında tüm hızıyla devam ediyor. Peki güvenilir kurban bağışı nereye ve nasıl yapılır? Adak kurbanı ve akika kurban bağışı detayları...

Yıllardır islami usuller doğrultusunda bağışçıların kurbanlarını layığıyla kesip, ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Hayder, çalışmalarında tüm hızıyla devam ediyor. Peki güvenilir kurban bağışı nereye ve nasıl yapılır? Adak kurbanı ve akika kurban bağışı detayları...

Güvenilir kurban bağışı nereye ve nasıl yapılır?

Hayder İslâmî usul ve kaideler doğrultusunda kurban kesimlerini yapan güvenilir dernekler arasında yerini alıyor. Dileyen bağışçılar için kurban kesim görüntüleri her anıyla birlikte kaydediliyor.

Hayder kurban bağışı nasıl yapılır

Hayder kurban kesimi konusunda yıllardır titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Bağış yapmak isteyen bağışçılar, kurban kesimlerinde küçükbaş ve büyükbaş olarak iki farklı bağış yapılabilir.

Hayder büyükbaş ve küçükbaş bağışı ne kadar?

- Büyükbaş Hisse Bedeli 1800 TL

- Küçükbaş Koç Bedeli 2250 TL

Kurban bağışı yapmak ve detayları incelemek için TIKLAYINIZ..

Kurban kesimi

Hayder kurban kesimlerine dair merak edilen soruların hepsini yanıtlamakla kalmıyor. Güvenilir bir dernek olmasından ötürü, dileyen bağışçıların kurbanları video çekilerek gönderiliyor. İslami usüllere riayet ederek kurbanlar ihtiyaç sahiplerine uygun şekilde dağıtılıyor.

Hayder internet sitesi üzerinden aşağıda yer alan kurban çeşitleri ve inceliklerinin yer aldığı açıklamaları yayınlıyor.

Adak kurbanı nedir, ne için kesilir?

Hayder; "Arapça'da nezir (nezr) diye ifade edilen adak, fıkıh dilinde bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip kılmasını ifade eder. Diğer bir ifadeyle “kişinin farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah'a (celle celâlühu) söz vererek o ibadeti kendisine borç kılmasıdır. (¹) Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, eşi, usul ve fürûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları) yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez. Şayet kendisi veya bu sayılanlardan birisi yemişse, yenilen etin rayiç bedelini yoksullara verir." açıklamalarını yapıyor.

Akika Kurbanı nedir, ne için kesilir?

Hayder akika kurbanı hakkında; "Dinimizde, yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana Akika adı verilir. Akika kurbanı, müstehap bir ibadettir. Akika kurbanı olarak kesilecek hayvanda, diğer kurbanlarda aranan şartlar aranır. Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Akika kurbanının etinden ve derisinden, kurban sahibi dâhil herkes istifade edebilir." açıklamalarına yer veriyor.

Şükür kurbanı nedir, ne için kesilir?

Hayder şükür kurbanı hakkında "Kişi, arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Bu kurbanların etinden sahipleri de yiyebilirler. Temettü ve kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi birlikte ifa ettikleri için kestikleri kurbanlara şükür kurbanı da denilmektedir." sözlerine yer vermiştir."

Hoca Ahmet Yesevi Derneği, kurbana dair daha detaylı bilgileri internet sitesinde yayınlıyor. Bağışçıların bilgilenmesi adına bütün soru işaretleri gideriliyor. Detaylı bilgi için HAYDER internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.