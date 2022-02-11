Haydar Dümen hayatını kaybetti

Corona virüs tedavisi gören cinsel sağlık uzmanı psikiyatr Dr. Haydar Dümen, 92 yaşında hayatını kaybetti. Dümen'in dün toprağa verildiği öğrenildi.

Türkiye en renkli doktorunu kaybetti.

Psikiyatrist ve Posta gazetesi yazarı 92 yaşındaki Haydar Dümen, 31 Ocak'tan beri Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde Covid tedavisi görüyordu.

Haydar Dümen cinsel terapi alanında uzmanlaşmıştı. Bu konuda televizyon programları yapan Dümen, Posta gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

Haydar Dümen cinsel eğitim konusunda çok sayıda kitap da yazmıştı.

DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından, "Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" notuyla duyurdu.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen, 1931 yılında Uşak‘da İki saray köyünde doğmuştur. Yaşadığı köyde ilkokul olmadığı için başka köyde bir ailenin yanında kalarak okudu. Ortaokul ve lise 2. sınıf bitene kadar Uşak'ta okudu. Lise son sınıfı fen şubesi olduğu için Afyon‘da okudu.

1948 yılında mezun olduğu liseden sonra kazandığı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumak için İstanbul‘a gitmiş ve 1955 yılında mezun olmuştur. 1958 yılında da nöropsikiyatri uzmanı olarak nöroloji ve psikiyatri dallarında uzmanlık diplomasını aldı. 25 yıl devlet hastanelerinde çalıştıktan sonra 1980 yılında emekli oldu.

1965 yılında Taksim İlkyardım şimdiki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1980 yılına kadar şef olarak çalıştı. O tarihte Cumhuriyet Gazetesi'nde “Akıl Hastalarının Teşhiri Doğru Değildir” makalesinden dolayı Samsun‘a sürgün olarak tayin edildi.

Daha sonra araştırma ve yazın hayatına giren Dümen, özellikle cinsellik üzerine yazdığı kitaplarla dikkatleri üzerine topladı. Özellikle medyada cinsel problemler üzerine konuşmalar ve röportajlar yaptı.

Haydar Dümen, Güzin Abla gibi dert dinleyen gazete köşe yazarlığı yaptı. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahipti.

Haydar Dümen, 23 kitap yazmıştır. Tam bir karga tutkunuydu. Evinde 6 tane özgürce uçan karga vardır. .