Hayatı filmdeki terörist rolüyle karardı

Erzurumlu kurye Vedat Gümüşgöz, 5 yıl önce 'terörist' rolünde figüranlık yaptığı film setinde hatıra fotoğrafı çekti. Yıllar sonra o fotoğrafı internette paylaşan Gümüşgöz'ün hayatı kabusa döndü. Terörist damgası yiyen 26 yaşındaki genç adam hem işinden oldu, hem de parmakla gösterilen birine dönüştü.

Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Erzurumlu kurye Vedat Gümüşgöz, 5 yıl önce kayıtlı olduğu oyunculuk ajansı aracılığıyla "Bordo Bereliler 2: Afrin" filminde figüran olarak yer aldı.

Filmin küçük bir bölümünde görünen ve vurularak öldürülen bir 'terörist'i canlandıran Gümüşgöz, üzerindeki kamuflaj kostümle set arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çekti.

O FOTOĞRAF 5 YIL SONRA BELA OLDU



Gümüşgöz, o fotoğrafın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra "Film setinden bir kare" notuyla sosyal medya üzerinden paylaşmaya karar verdi. Ancak iddiaya göre Gümüşgöz ile aynı firmada kurye olarak çalışan iş arkadaşı Murat K., Erzurumlu gencin o fotoğrafını kaydederek firma yetkililerine gönderdi. Fotoğrafı gören yetkililer Gümüşgöz'ün işine son verdi.

KABUS PEŞİNİ BIRAKMADI

Terörist damgası yiyen genç adam, derdini anlatamayınca başka bir firmada yine kurye olarak iş başı yaptı. Ancak onu ötekileştiren kabus Gümüşgöz'ün peşini bırakmadı. Kendisine bela olan o fotoğraf, döndü dolaştı yeni göreve başladığı firmanın yetkililerinin eline geçti. Aynı şekilde ikinci işinden de kovulan Gümüşgöz, soluğu savcılıkta aldı.

"ROL GEREĞİ TERÖRİST"



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Gümüşgöz şikayet dilekçesinde "Şüpheli Murat K. ve Mustafa O. D., Terörle Mücadele Birimi'ne giderek hakkımda şikayette bulunup ifade vermiş, fakat ilgili ekiplerin yapılan incelemesi sonucu, sinema filminde rol almış olduğum bir ana ait rol gereği terörist kılığına girdiğim açıkça anlaşılmış olup, masumiyetim kanıtlanmıştır. Şüpheliler ikinci kez işten çıkarılmama neden olup, farklı bir işe girdiğim taktirde de tekrar işten atılmama yönelik asılsız iftiralarına devam edeceklerini düşündüğümden bir an önce cezalandırılmalarını talep ediliyorum" ifadelerine yer verdi.

"HAYATIM KARARDI"

Yaşadıklarını Sabah gazetesine anlatan Vedat Gümüşgöz, "Ek gelir için figüranlık yapmaya karar vermiştim. Sette de bir hatıra fotoğrafı çekmiştik. 5 yıl sonra o fotoğrafa denk geldim, güzel bir hatıra diye "Film setinden bir kare" notuyla paylaştım. İş arkadaşım görmüş, art niyetiyle yazdığım yazıyı silip sadece fotoğrafı kullanarak müdürlerimize şikayet etmiş. Ben daha ne oluyor diyemeden işten atıldım. Yeni işe girdim, o kişi fotoğrafımı alıp yeni işimdeki birine atmış, o da müdürlere atmış" dedi.

Pandemi döneminde zar zor bulduğu ikinci işinden de haksız yere kovulduğunu belirten Gümüşgöz, "6 kardeşiz, annem babam çok yaşlı. Aileme bakmak zorundayım ama ekmeğimle oynuyorlar. Ben vatanını, bayrağını çok sevem, haram yemeyen vergisini ödeyen bir insanım. Bana neden böyle yapılıyor, hayatım karardı" diye konuştu.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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