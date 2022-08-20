Havrita sitesinde fişlenen hayvanlar ölü bulunuyor! Sosyal medya ayakta!

Sokak köpeklerinin bulunduğu bölgelerin kullanıcılar tarafından işaretlendiği ve fotoğraflandığı, 'başıboş köpek haritası' olarak tanımlanan Havrita adlı internet sitesi nedeniyle çok sayıda köpeğin öldürüldüğü iddia edildi. Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği'nin kurucularından Erkin Erdoğdu, köpeklerin yaşam alanlarının fişlendiğini ve bazılarının 2-3 gün içinde öldürüldüğünü söyledi.

Sokak köpeklerinin toplatılmasına yönelik yürütülen kampanyalarla birlikte son dönemde artan köpek zehirlenmelerinin ardında 'Başıboş Köpek Sorunu Platformu'na bağlı olarak faaliyet gösteren 'Havrita.com' adlı internet sitesinin olduğu öne sürüldü. Köpeklerin yerlerinin harita üzerinden işaretlendiği ve fotoğraflandığı uygulamaya hayvanseverler, "Köpekleri fişliyorlar, ardından öldürüyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde köpeklerin zehirlenerek öldürülmesinin ardından, Havrita uygulamasında bu bölgenin daha önce işaretlendiği görüldü.

İnternet sitesinde 'yer sağlayıcı' olarak faaliyet gösterdiğini bildiren Havrita'nın bilgilendirme metninde "Havrita, paylaşımı yapılmış hiçbir durum/olay için lehine veya aleyhine dilek, istek veya öneride bulunmaz. Havrita, başıboş köpekleri veya köpekler aracılığıyla olumsuz duruma/durumlara sebep olmuş/olacak hiçbir kuruluşu/şahsı hedef göstermez veya hedef gösterilmesini teşvik etmez. Nefret söylemi içerdiği veya asılsız olduğu tespit edilen içerikler kaldırılır" ifadeleri yer alıyor.

Sitede, vatandaşların, "tehlikeli" olarak tanımlanan bölgelerden geçerken daha dikkatli olmalarının amaçlandığı iddia ediliyor.

Sitenin kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı

Change.org'da hayvanseverler "Bu harita açıldığından beri, zehirlemeler, kurşuna dizmeler, ölü köpekleri ağaçlara asmalar gibi çeşitli işkencelerle hayvanlar katledildi. Haritanın, hayvanları hedef göstermek dışında hiçbir toplumsal faydası bulunmuyor" diyerek, sitenin kapatılması için imza kampanyası başlattı.

Twitter'da da #HavritaKapatılsın etiketi kısa sürede TT listesinde üst sıralara yükselirken, köpeklerin zehirlenerek öldüklerine ve can çekiştiklerine dair videolu görüntüler de paylaşıldı.

"Sitede konumları paylaşılıyor, ertesi günlerde köpekler zehirleniyor"

Konuyu gündeme getiren Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği'nin kurucularından Erkin Erdoğdu, T24'e yaptığı açıklamada, köpek zehirlenmelerinin son 3 ayda arttığını belirterek, "Bu uygulamada hangi yer hedef olarak paylaşılıyorsa zehirleme direkt o bölgede oluyor. Aradan en fazla 2-3 gün geçiyor. 'Köpek sürülerinin yerlerini insanlara söylüyoruz ki insanlar dikkat etsin' diyerek süslüyorlar ama hayvanları zehirliyorlar" diye konuştu.

Erdoğdu, sitede konumlarının paylaşılmasından sonra 20'den fazla köpeğin zehirlendiğini tespit ettiklerini söyledi.

"Zehirleme için tarif paylaşıyorlar, nefreti körüklüyorlar"

Güvenli Sokaklar Derneği, Başıboş Köpek Sorunu Platformu ve Havrita.com'un köpeklerin toplatılması ve uyutulması çağrısı yapan 3 topluluk olarak öne çıktığını belirten Erdoğdu, topluluğun bazı destekçileri tarafından köpeklerin zehirlenmesi için tarım ilacı önerildiğini ve temin edildiğini öne sürdü:

"Ankara'da Pati Koruyucuları Derneği olarak bir yaşama alanımız var. Bu yaşam alanında 3 ay önce köpekler zehirlendi. Buradan itibaren zehirlenme vakaları yoğunlaştı. İncelendiğinde köpeklerin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı. Antalya'da, İzmir'de Hatay'da yapılan zehirlemelerin çoğunda bu zehir tespit edildi. Antalya'daki hayvan zehirlenmelerinde, sahipsiz köpeklerin yanı sıra sahipli köpekler ve kediler de öldü."

Bazı kullanıcıların bireysel silahlanma çağrısı yaptığını da ekleyen Erdoğdu, hayvanlara karşı kullanılan nefret dilinin kutuplaşmayı körüklediğini dile getirdi.

"Suç duyurusunda bulunduk"

Hayvanseverlerin kapatılmasını talep ettiği Havrita.com için suç duyurusunda bulunduklarını da dile getiren Erdoğdu, "Sulh Ceza Mahkemesi'ne erişim engeli için başvurduk. Savcılığa, halkı kin ve nefrete sürükleyerek silahlanma çağrıları yaptıkları ve köpekleri katletmeleriyle ilgili başvuru yaptık. Tarım Bakanlığı'na da zehirlenmelerle ilgili. Şu anda sonuç bekliyoruz" dedi.