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Havai fişek üreten veya satışını yapan kişiler terör suçlamasıyla yargılanacak

Nijerya'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanımı yasaklandı

39 Dakika Önce
2021-12-23 03:52:20
Havai fişek üreten veya satışını yapan kişiler terör suçlamasıyla yargılanacak
Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle Noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve piroteknik ürünlerin kullanılması yasaklandı.

Akwa İbom Eyaleti Polis Komiseri Andrew Amiengheme, yaptığı yazılı açıklamada, saldırı tehdidi altındaki bazı eyaletlerde Noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ile piroteknik ürünlerin kullanılmasının yasaklandığını belirtti.

Bölge sakinlerinin güvenliği için böyle bir karar aldıklarına işaret eden Amiengheme, kutlamalar sürecinde çocukların patlayıcı maddelerden uzak tutulması çağrısında bulundu.

Amiengheme, havai fişek üreten veya satışını yapan kişilerin terör suçlamasıyla yargılanacağını ifade etti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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