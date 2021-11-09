Hava sıcaklıkları düşüyor! 13 ilde kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; Sivas, Erzincan ve Bayburt'un da aralarında olduğu 13 ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bugün Ardahan, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Kars, Erzurum, Van, Muş, Bitlis ve Ağrı'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Perşembe günü ise Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari'de kar bekleniyor.

Perşembe günü ise Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak. Cuma günü yurt genelinde güneşli bir hava var.

İKİ İLE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'nın yüksek kesimleri ile İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Isparta il genelinde de etkili olması beklenen fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 11 Kasım'da saat 08.00 civarında etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Haber Global

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.