DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Azerbaycan tezkeresi Meclis'te
CHP’den asgari ücret çağrısı: Yılda 2 kez artırılmalı
Tarihin önündeki engeller kalkıyor
Ev alım satımında yeni dönem
Ankara'ya meteor mu düştü? Ankara'da göktaşı mı düştü? Ankara'nın neresine, hangi ilçesine meteor düştü?
Deprem mi oldu? 9 Kasım son dakika depremler | Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç?
2021 Anestezi atama kadro ve branş dağılımı | Sağlık Bakanlığı anestezi teknikeri kaç kişi atanacak?
“Tosuncuk”un koruması: Elimdeki bilgiler onu ipe götürür
Fed'den ''fiyat artışı'' uyarısı
Lütfü Türkkan hangi küfrü etti? Lütfü Türkkan nasıl küfür etti? Lütfü Türkkan ne dedi?
Piyasadaki tüm kripto paraların toplam değeri ne kadar?
Enerji Fonu kesintisi ne kadar, kaç TL? Enerji Fonu kesintisi kaldırılınca elektrik faturalarında ne kadar indirim olur?
Green Card başvuruları ne zaman sona eriyor?
Yüksek elektrik faturası nasıl düşer?
Elektrik faturası TRT payı ne kadar? TRT payı kalkınca faturada kaç lira indirim olur?

TIMETURK / YAŞAM / Hava sıcaklıkları düşüyor! 13 ilde kar yağışı

Hava sıcaklıkları düşüyor! 13 ilde kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; Sivas, Erzincan ve Bayburt'un da aralarında olduğu 13 ilde kar yağışı bekleniyor.

2 Saat Önce
2021-11-09 07:43:33
Hava sıcaklıkları düşüyor! 13 ilde kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bugün Ardahan, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Kars, Erzurum, Van, Muş, Bitlis ve Ağrı'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Perşembe günü ise Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari'de kar bekleniyor.

Perşembe günü ise Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak. Cuma günü yurt genelinde güneşli bir hava var.

İKİ İLE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'nın yüksek kesimleri ile İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Isparta il genelinde de etkili olması beklenen fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 11 Kasım'da saat 08.00 civarında etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Haber Global

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş