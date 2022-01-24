Hatay hava durumu (24 Ocak- 22 Şubat)

Hatay ilinde Akdeniz iklimi hüküm sürer. Bu nedenle senede ancak bir kaç gün kar yağar. Yıllık sıcaklık ortalamalarının 15.1 - 20 °C dereceler arasında değiştiği Hatay'da aylık sıcaklık ortalamaları yaz aylarında en fazla, kış aylarında ise en düşük değerlere ulaşır. Hatay ilinde oturan kişiler hava durumunu araştırmakta. Peki, Hatay’da hava kaç derece?