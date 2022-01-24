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TIMETURK / YAŞAM / Hatay hava durumu (24 Ocak- 22 Şubat)

Hatay hava durumu (24 Ocak- 22 Şubat)

Hatay ilinde Akdeniz iklimi hüküm sürer. Bu nedenle senede ancak bir kaç gün kar yağar. Yıllık sıcaklık ortalamalarının 15.1 - 20 °C dereceler arasında değiştiği Hatay'da aylık sıcaklık ortalamaları yaz aylarında en fazla, kış aylarında ise en düşük değerlere ulaşır. Hatay ilinde oturan kişiler hava durumunu araştırmakta. Peki, Hatay’da hava kaç derece?

16 Dakika Önce
2022-01-24 17:02:01
Hatay hava durumu (24 Ocak- 22 Şubat)

Türkiye'nin her bölgesinde farklı iklim özellikleri görülmektedir. Bu nedenle de sıcaklık değerleri ilden ile değişmektedir. Hatay'da oturan kişiler” Hatay'da ne zaman kar yağacak? Hatay'da hava kaç derece? Hatay'da hava ne zaman güneşli olacak?” sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Hatay hava durumu

24 Oca Pzt

Yağmurlu ve açık hava

25 Oca Sal

Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava

26 Oca Çar

Yer yer yağmurlu

27 Oca Per

Parçalı bulutlu

28 Oca Cum

Güneşli

29 Oca Cmt

Güneşli

30 Oca Paz

Parçalı bulutlu

31 Oca Pzt

Çok bulutlu

1 Şub Sal

Az bulutlu ve güneşli

10°

2 Şub Çar

Çoğunlukla güneşli

11°

3 Şub Per

Çoğunlukla güneşli

12°

4 Şub Cum

Yağmur

12°

5 Şub Cmt

Çoğunlukla güneşli

12°

6 Şub Paz

Çok Bulutlu

12°

7 Şub Pzt

Aralıklı yağış

11°

8 Şub Sal

Çok Bulutlu

11°

9 Şub Çar

Yağmur

11°

10 Şub Per

Yağmur

12°

11 Şub Cum

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

10°

12 Şub Cmt

Parçalı bulutlu

10°

13 Şub Paz

Yağmur

11°

14 Şub Pzt

Parçalı bulutlu

10°

15 Şub Sal

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

11°

16 Şub Çar

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

11°

17 Şub Per

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

12°

18 Şub Cum

Güneşli

12°

19 Şub Cmt

Güneşli

12°

20 Şub Paz

Güneşli

13°

21 Şub Pzt

Çoğunlukla güneşli

13°

22 Şub Sal

Güneşli

13°

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