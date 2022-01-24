Hatay hava durumu (24 Ocak- 22 Şubat)
Hatay ilinde Akdeniz iklimi hüküm sürer. Bu nedenle senede ancak bir kaç gün kar yağar. Yıllık sıcaklık ortalamalarının 15.1 - 20 °C dereceler arasında değiştiği Hatay'da aylık sıcaklık ortalamaları yaz aylarında en fazla, kış aylarında ise en düşük değerlere ulaşır. Hatay ilinde oturan kişiler hava durumunu araştırmakta. Peki, Hatay’da hava kaç derece?
2022-01-24 17:02:01
Türkiye'nin her bölgesinde farklı iklim özellikleri görülmektedir. Bu nedenle de sıcaklık değerleri ilden ile değişmektedir. Hatay'da oturan kişiler” Hatay'da ne zaman kar yağacak? Hatay'da hava kaç derece? Hatay'da hava ne zaman güneşli olacak?” sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Hatay hava durumu
24 Oca Pzt
Yağmurlu ve açık hava
8°
5°
25 Oca Sal
Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava
9°
5°
26 Oca Çar
Yer yer yağmurlu
7°
6°
27 Oca Per
Parçalı bulutlu
9°
4°
28 Oca Cum
Güneşli
8°
3°
29 Oca Cmt
Güneşli
8°
4°
30 Oca Paz
Parçalı bulutlu
8°
4°
31 Oca Pzt
Çok bulutlu
8°
3°
1 Şub Sal
Az bulutlu ve güneşli
10°
5°
2 Şub Çar
Çoğunlukla güneşli
11°
5°
3 Şub Per
Çoğunlukla güneşli
12°
5°
4 Şub Cum
Yağmur
12°
5°
5 Şub Cmt
Çoğunlukla güneşli
12°
4°
6 Şub Paz
Çok Bulutlu
12°
4°
7 Şub Pzt
Aralıklı yağış
11°
5°
8 Şub Sal
Çok Bulutlu
11°
5°
9 Şub Çar
Yağmur
11°
6°
10 Şub Per
Yağmur
12°
4°
11 Şub Cum
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
10°
4°
12 Şub Cmt
Parçalı bulutlu
10°
4°
13 Şub Paz
Yağmur
11°
4°
14 Şub Pzt
Parçalı bulutlu
10°
4°
15 Şub Sal
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
11°
4°
16 Şub Çar
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
11°
5°
17 Şub Per
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
12°
5°
18 Şub Cum
Güneşli
12°
5°
19 Şub Cmt
Güneşli
12°
5°
20 Şub Paz
Güneşli
13°
5°
21 Şub Pzt
Çoğunlukla güneşli
13°
5°
22 Şub Sal
Güneşli
13°
5° .
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