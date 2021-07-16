Hatay'da tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulundu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler bulunan şüpheli gözaltına alındı.
2021-07-16 09:42:02
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde yaşayan M.A'nın, evinde tarihi eser niteliğinde satışa hazır objeler bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler evde ibrik, metal obje ve süs eşyası buldu.
Şüpheli M.A. gözaltına alındı, ele geçirilenler Hatay Müzesi yetkililerine teslim edildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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