Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde fahri av müfettişliği yapan Nuri Çadır, doğada bulduğu hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıyarak evine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaban keçisi, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacak.
2022-04-10 20:39:11
Fahri av müfettişliği yapan 50 yaşındaki Nuri Çadır, Nurhak Dağı'nda devriye sırasında hastalanmış yaban keçisini fark etti.
Keçiye ilk müdahaleyi dağda yapan Çadır, sırtına aldığı hayvanı yaklaşık 3 kilometre mesafedeki evine kadar taşıdı.
Çadır'ın keçiyi sırtında taşıması, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde yaban keçisiyle ilgili bilgi veren Çadır, hayvanı tedavisini yaptıktan sonra doğaya salacaklarını söyledi. .
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