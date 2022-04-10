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Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde fahri av müfettişliği yapan Nuri Çadır, doğada bulduğu hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıyarak evine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaban keçisi, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacak.

1 Saat Önce
2022-04-10 20:39:11
Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı

Fahri av müfettişliği yapan 50 yaşındaki Nuri Çadır, Nurhak Dağı'nda devriye sırasında hastalanmış yaban keçisini fark etti.

Keçiye ilk müdahaleyi dağda yapan Çadır, sırtına aldığı hayvanı yaklaşık 3 kilometre mesafedeki evine kadar taşıdı.

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Çadır'ın keçiyi sırtında taşıması, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde yaban keçisiyle ilgili bilgi veren Çadır, hayvanı tedavisini yaptıktan sonra doğaya salacaklarını söyledi. .

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