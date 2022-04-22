Hasta eşiyle ilgilenmek için bakanlık görevinden ayrıldı

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmès, ciddi bir beyin tümörü teşhisi konan eşiyle ilgilenmek için geçici olarak görevinden istifa etti.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, belirsiz bir süre için görevinden ayrıldığını belirten mektubunu, sosyal medya hesabında yayımladı.

Wilmes, mektubunda, “Bugün hastalık aniden hayatımıza girdi. Eşim Christopher (Stone), birçok kadın, erkek ve çocuk gibi agresif beyin kanserine karşı mücadelesine başlıyor” ifadesini kullandı.

‘BEN DE ŞİMDİ ONUN YANINDA OLMALIYIM'

Bu zorlu sınavın ailesi ve Belçika hükümetindeki rolü nedeniyle kendisi için sonuçları olacağını belirten Wilmes, “Bakan olmak özen, her zaman hazır olma hali ve tam bir bağlılık gerektiriyor. Bu durum, eşim Christopher ve çocuklarımızın bu zor dönemde ihtiyaç duyacağı desteği sağlamamı engelleyecekti. O, her zaman bizim yanımızda oldu, ben de şimdi onun yanında olmalıyım” ifadesine yer verdi.

Sophie Wilmes'in görevlerine Tarım Bakanı David Clarinval ile Devlet Bakanı Mathieu Michel'in vekalet edeceği bildirildi.

İLK KADIN BAŞBAKAN

47 yaşındaki Sophie Wilmès, 2015'ten beri Belçika siyasetinde etkili bir isim. Maliye Bakanlığı'nın ardından Ekim 2019'dan Eylül 2020'ye kadar azınlık hükümetine başkanlık eden Wilmès, Belçika tarihinin ilk kadın başbakanı unvanına sahip oldu.

Wilmès, Ekim 2020'de kurulan koalisyon hükümetinde de Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, Avrupa İşleri ve Dış Ticaret ile Federal Kültür Kurumları Bakanlığı görevlerini üstlendi. .