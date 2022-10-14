Hasdal katı atık aktarma istasyonu açıldı

İstanbul’un 7 ilçesine hizmet verecek ‘Hasdal Katı Atık Aktarma İstasyonu’, İBB öz kaynakları kullanılarak 70 milyon lira harcamayla tamamlandı. Kentin 39 ilçesine de eşit hizmet ulaştırma prensibiyle hareket ettiklerini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “İsraftan uzak, bereketi artan ve bu yönüyle de doğru icraatlara yönlenen bir bütçeyi de yönetmiş oluyoruz. Çok çalışıyoruz. Hızlı ve kaliteli çözümler üretiyoruz. Bir yandan kendi finansmanımızı doğru kullanırken, bir yandan da yurt dışından elde ettiğimiz hem uzun vadeli hem ucuz bir finansman kaynağı oluşturmanın da kentimiz adına keyfini ve gururunu yaşıyoruz. Ben eminim ki, hemşerilerimiz bunu görüyorlar. Yapılanların değerini biliyorlar” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurum öz kaynakları kullanılarak 70 milyon liraya inşa ettiği Eyüpsultan Mimarsinan Mahallesi'ndeki “Hasdal Katı Atık Aktarma İstasyonu”nu, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında hizmete açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış için düzenlenen törende bir konuşma yaptı. “150 Günde 150 Proje” maratonunun İstanbul halkına dönemsel bir sunum niteliğinde olduğunu belirten İmamoğlu, “Ortaya koyduğumuz yoğun emeğin, bu süreçte, 150 gün içerisinde servis ettiğimiz bölümü. Başından beri hem iş üreten hem ürettiği işi vatandaşıyla buluşturan çok değerli bir süreci yönettiğimizi düşünüyorum. Yaptığımız her şey, hayatı kolaylaştıran ve güzelleştiren işler. İstanbul'a değer katan işler. Bir yandan da İstanbul'u risk ve tehditlere karşı da güçlendiriyoruz. Çevresel risk ve tehditlere karşı tedbirli olmak, çok önem verdiğimiz bir konudur. Hızlı ve plansız, özellikle de belli bir grubun çıkarlarına teslim olmuş bir kentleşmenin yol açtığı sorunlar, günümüz dünyasında en yoğun çevresel sorunların temelini oluşturmakta. Çarpık kentleşmeyi, havayı, doğayı, özellikle toprağı ve su kaynaklarını kirleten bir süreci yaşatıyor bize. İnsanların yaşam kalitesini bozduğu gibi, yaygın sağlık sorunlarına da zemin oluşturuyor” tespitlerinde bulundu.

“İSTANBUL, KENDİ KENDİNİ ZEHİRLEYEN BİR ORGANİZMAYA DÖNÜŞTÜĞÜ YILLARI YAŞADI”

“Uzun yıllardır hızlı ve yanlış bir kentsel büyüme yaşayan İstanbul da maalesef bu durumu en derinden hisseden ve yaşayan dünya kentlerinden, dünya metropollerinden bir tanesi” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul, kendi kendini zehirleyen, hasta eden bir organizmaya dönüştüğü yılları yaşadı. Bu süreci kontrol altına almak ve 16 milyon İstanbullunun çevreye uyum içerisinde, sağlıklı bir biçimde yaşamasını sağlamak için ciddi yatırımların içerisindeyiz. 150 projenin arasında da çok değerli çevre projelerimiz var. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren adil, yeşil ve yaratıcı bir tarifle yola çıktık. Bu adil yeşil ve yaratıcı hedeflerin içerisinde özellikle yeşil kavramını çok ama çok önemsedik, önemsiyoruz. İklim Eylem Değişiklik Planımız içerisinde ortaya koyduğumuz yoğun projeler arasında, özellikle bu dönemde açacağımız, açtığımız Şile İçme Suyu Arıtma Tesisi gibi, Silivri Seymen Çöp Suyu Arıtma Tesisi gibi… Özellikle Yenikapı Biyolojik Arıtma Tesisi'nin başlaması, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin bitirilmesi gibi, Baltalimanı Biyolojik Arıtma Tesisi'nin bitirilmesi gibi çok değerli projelere hep birlikte imza atıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Eyüpsultan Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi de bunlardan bir tanesi.”

“GÜNDE 450 SEFER YERİNE, 150 SEFER YAPILACAK”

Merkezin aralarında Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer, Kağıthane ve Şişli'nin bulunduğu, toplam 7 ilçeye hizmet vereceğini kaydeden İmamoğlu, sistemin nasıl çalışacağını ve faydalarını şu sözlerle anlattı:

“İlçe atıklarının toplanması ve depolamasıyla beraber, ana depolama merkezlerine veya katı atık yakma tesisine yönlendirmeden önce, bu tür tesislerde bunun toparlanmasının bize çok faydası vardır. Örneğin; o büyük gördüğünüz kamyonların günlük 450 seferinin yerine, 150 seferle bu işi çözüyor olacağız. Yani günde 300 kamyon seferini azaltmak, büyük bir iş. 300 seferi 100 günle çarpsanız, 30 bin sefer yapıyor. 1 seneyle bunu birleştirseniz 90-100 bin sefer yapıyor. Bu kadar araç trafiğinden süreci arıtmak, çok değerli bir kazanım. Tabii bu aynı zamanda trafiğe katkı; aynı zamanda yakıt tüketimindeki azalma; aynı zamanda fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan karbon salınımının azalması gibi gibi birçok konuda hem insana hem insanlığa hem doğaya hem çevreye büyük katkı sunuyor.”

“ÖNCEKİ YÖNETİMİN EKSİK KALAN İŞLERİNİ BİR BİR TAMAMLIYORUZ”

Süreci başlatan İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın tesisi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın işletme sorumluluğuna devrettiğini ifade eden İmamoğlu, “Onlar da bütün bu aktif yönetim işimizi yürüten İSTAÇ kurumumuza bu işletmeyi vererek, zincirin halkasını tamamlamış oldu” bilgisini paylaştı. Önceki yönetimden eksik kalan işleri, 3 yıllık görev süreleri içinde şeffaflık ve ortak akıl prensipleriyle bir bir hayata geçirdiklerini aktaran İmamoğlu, “Kurumun gücü, kurumsallıktan geçer. Bu bağlamda özellikle herkese eşit ve adil bir hizmeti sunmanın ana prensip olduğu belediyemizde de geleceğe dair bu kurumsallaşmayı en üst seviyeye taşıyarak , iştiraklerimizden belediyemizin kanunla kurulmuş İSKİ ve İETT gibi kurumlarına varıncaya kadar ve tabii ki ana çatısı olan İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin ana yönetimi ve felsefesi iz bırakan bir yönetişim modeliyle geleceğe de katkı sunuyor, bu profesyonelliği geleceğe aktarıyor olacak” diye konuştu. 39 ilçenin tamamına eşit hizmet verme gayretiyle hareket ettiklerini belirten İmamoğlu, Eyüpsultan'da da bu kapsamda işler yaptıklarını dile getirdi.

“ISRARLA VATANDAŞIN BAKTIĞI YÖNDE OLACAĞIM”

İlçe sınırları içindeki hizmetlerinin geniş bir özetini sunan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“İstanbul'un bütün ilçelerinde ortaya koyduğumuz kabiliyetli çalışmaları, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve güzelleştirecek çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Eşit ve adil hizmet götürüyoruz. İsraftan uzak, bereketi artan ve bu yönüyle de doğru icraatlara yönlenen bir bütçeyi de yönetmiş oluyoruz. Çok çalışıyoruz. Hızlı ve kaliteli çözümler üretiyoruz. Bir yandan kendi finansmanımızı doğru kullanırken, bir yandan da yurt dışından elde ettiğimiz hem uzun vadeli hem ucuz bir finansman kaynağı oluşturmanın da kentimiz adına keyfini ve gururunu yaşıyoruz. Ben eminim ki, hemşerilerimiz bunu görüyorlar. Yapılanların değerini biliyorlar. Bize olan ilgilerinin, desteklerinin arttığını hissediyorum. Belki ikna edemediğimiz, henüz bizi anlamayan ya da anlayamayan ya da anlamak istemeyen vatandaşlarımız olabilir. Bunu biliyorum. Ama 13 yıllık siyaset yaşamımda, vatandaşlarımızın gönlüne girme konusunda benden daha ısrarlı ve daha inatçı bir başka kişiyi tanımıyorum. Bu konuda isteyen vatandaşımız kafasını görmemek için ne yöne çevirirse çevirsin, ısrarla onun baktığı yönde olacağım ve mutlaka gözünün içine bakarak, güzel hizmetlerimizi anlatmaya ve onun kalbine girmeye, varsa kalbinin etrafını buzlaştırmış bir düşünce, yanlış bilgi, yanlış bir aktarım onu eritecek sevgi de bu kardeşinizi, bu hemşehrinizin yüreğinde var. Onu ona aksettirmeye devam edeceğiz ve insanlarımızın kalbini kazanıp, bu güzel işlerin onların hayatlarını nasıl kolaylaştırdığını da anlatmaya devam edeceğim. Sizlere layık olabilmek adına, daha çok çalışmanın mutlak şart olduğunu biliyorum.”



ALPAY: “YÜZDE 15'LE ALDIK, TAMAMLADIK”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da “Eylül 2017 tarihinde sözleşmesi yapılarak yapımına başlanan bu istasyonu, Haziran 2019'da göreve geldiğimizde, bugünkü toplam yatırım bedeline oranla yüzde 15 seviyesinde devralarak, tamamladık” sözleriyle, merkezin açılış sürecini anlattı. Alpay'ın verdiği bilgilere göre; Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer, Kağıthane ve Şişli olmak üzere, toplamda 7 ilçe belediyesine hizmet verecek. İBB özkaynakları ile açılan tesis, 70 milyon liraya mal oldu.



KATI ATIK AKTARMA MERKEZLERİNİN SAYISI 9 OLDU

İstanbul'un günlük ortalama 19 bin ton atığı, ilçe belediye araçları ile Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda 4'er adet olmak üzere, toplamda 8 adet katı atık aktarma merkezine geliyor. Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi'nin de açılmasıyla birlikte faaliyette olan aktarma istasyonları sayısı 9'a yükseliyor. Ayrıca Anadolu Yakası'nda ve Avrupa Yakası'nda inşası devam eden 2 aktarma istasyonu daha bulunuyor. Bu projelerin de tamamlanması halinde İBB, toplam 11 adet katı atık aktarma istasyonu ile daha yüksek bir kapasitede İstanbul'a hizmet verecek. Proje ile küçük hacimli ilçe belediye atık toplama araçları (3 ila 15 ton arası) vasıtasıyla toplanan evsel atıkların daha büyük hacimli araçlara (20 ton kapasiteli) aktarılarak, atık bertaraf ve enerji üretim tesislerine taşınması hedefleniyor. .