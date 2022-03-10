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TIMETURK / YAŞAM / Hasan Mezarcı'nın satanist bir rahiple buluşması gündem oldu

Hasan Mezarcı'nın satanist bir rahiple buluşması gündem oldu

Kendisini 'Mesih' ilan eden eski vekil Hasan Mezarcı'nın satanist bir rahiple buluşması sosyal medyada gündem oldu.

40 Dakika Önce
2022-03-10 09:05:08
Hasan Mezarcı'nın satanist bir rahiple buluşması gündem oldu

Eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili, kendisine "Mesih" diyen Hasan Mezarcı'nın, satanist bir rahiple buluştuğu görüntü paylaşıldı.

Hasan Mezarcı görüntüyü kendisine ait Twitter hesabından "Bugün satanist bir rahip geldi, çok güzel bir sohbet oldu!" ifadeleriyle paylaştı.

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HASAN MEZARCI KİMDİR?

Hasan Mezarcı, 11 Mayıs 1954 tarihinde Düzce'nin Aydınpınar Köyünde doğdu. Babası Rasim Mezarcı, annesi Fikrîye Çil; Hasan Mezarcı sekiz aylıkken boşandı. İlkokuldan sonra Düzce Merkez Kur'an Kursu'nda hafızlığını yaptı ve İmam-Hatip Okulu'na girdi. İmam-Hatip'i bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. İlahiyat okurken medrese tahsili de aldı.

Hasan Mezarcı, öğrencilik yıllarında müezzinlik ve imamlık yaptıktan sonraki yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ve Tarım Bakanlığı'nda memurluk yaptı. Müftülüğe Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde başladı. Askerliğini yaparken yedek subay olarak, Adana 6. Kolordu Komutanlığı'nda Basın ve Halkla İlişkiler subayı vazifesinde bulundu.

Askerlik görevi bittikten sonra Sakarya'nın Akyazı ilçesine müftü olarak atandı. Daha sonra da İstanbul'un Ümraniye ilçesinde tayin edildi. Akyazı'da 5, Ümraniye'de ise 3,5 yıl görev yaptı. Müftülük yaptığı bölgeden 6 Kasım 1991 tarihinde İstanbul'dan Refah Partisi milletvekili adayı olarak seçimlere girdi ve seçildi. 6 Kasım 1991 – 24 Aralık 1995 tarihleri arasında 19.dönem milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı. .

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