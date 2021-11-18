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TIMETURK / YAŞAM / Hasan Can Kaya, TikTok’ta rekor kırdı! Hasan Can Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Hasan Can Kaya, TikTok’ta rekor kırdı! Hasan Can Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Dünyanın en popüler video akış platformlarından olan TikTok’ta 1 milyar izlemeyi geçen komedyen Hasan Can Kaya, dünyaca ünlü bir komedyeni geride bırakmayı başardı. Peki, Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

3 Saat Önce
2021-11-18 10:17:32
Hasan Can Kaya, TikTok’ta rekor kırdı! Hasan Can Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformuna geçiş yapan ve Konuşanlar programını burada devam ettiren komedyen Hasan Can Kaya, diğer platformlarda da başarısını sürdürüyor.

Youtube'da sunduğu stand-up ile geniş kitlelere adını duyuran Hasan Can Kaya kısa sürede 1 milyon 740 bin takipçi sayısına ulaştı. Son olarak Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen ile anlaşarak programını bu platforma taşıdı.

EXXEN'de yayınlanan kendisine has tarzıyla gözleri üzerine çeken ve milyonlarca takipçisi bulunan Konuşanlar isimli programın sunucu Hasan Can Kaya TikTok'ta 1 milyar izlenme sayısını geçerek yeni bir rekor daha kırdı.

Konuşanlar programıyla kendisini milyonlara tanıtan Hasan Can Kaya, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlüler arasında yer alıyor.

Hasan Can Kaya'nın, geçtiğimiz günlerde yaklaşık olarak 2 buçuk senedir aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Sultan San ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

Sosyal medyada 1 buçuk milyondan fazla takipçisi olan Hasan Can Kaya, şimdi ise yeni bir rekora imza attı.

TikTok hesabı olmamasına rağmen 1 milyarı geçen izlenme sayısı ile Amerika'nın en ünlü komedyeni Ellen DeGeneres'i bile geride bırakan Hasan Can Kaya, kırılması zor bir rekora imza attı.

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Hasan Can Kaya Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?

16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya İstanbul Güngören'de dünyaya geldi. Aslen Malatayalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi. Hasan Can Kaya ilk olarak 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinin senaristi olarak tanındı.

Geçtiğimiz dönemlerde BKM'de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube'da kısa sürede popülerliğe ulaştı. Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.

Leman Kültür'de düzenle olarak stand up yapan Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı.

Ünlü komedyen programında da sıklıkla bahsettiği Sultan San ile birlikteliğini devam ettiriyor.

Kaynak: onedio.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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