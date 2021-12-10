Hasan Can'ın hastalığı ortaya çıktı... İşte o hastalık

Gerçekleştirdiği gösterilerde katılımcılara ettiği küfürlerle tepkileri üzerine toplayan Hasan Can Kaya'nın küfür etme hastalığı olduğu ortaya çıktı.

Programında bir seyircinin ailesine ettiği küfürle gündem olan komedyen Hasan Can Kaya hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

Gazeteci Arif Hür, ünlü sunucunun Koprolali hastalığı ile mücadele ettiğini iddia etti.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

'Son yıllarda ismini sıkça duyduğumuz komedyen Hasan Can Kaya, programına katılan bir hanımefendinin ailesine küfür ederek pişkinlikte sınır tanımadığını gözler önüne serdi. 'Naz' adındaki hanımefendi, babasına edilen küfüre kahkaha ile karşılık verince milyonlarca insan dumura uğradı.

RTÜK, Hasan Can Kaya'nın programdaki olumsuz davranışlarını ısrarla sürdürmesi sonucu, Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyaloglardan inceleme başlatıldığını duyurdu. Bu hamle sonrası RTÜK'ü neredeyse ilk kez takdir ettiğimi söyleyebilirim.

Koprolali hastalığına mı yakalandı?

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Üzülerek söylüyorum ki; Sunuculuğunu üstlendiği Konuşanlar adlı programda konuklarına ve ortaya fütursuzsa küfürler eden Hasan Can Kaya'nın Koprolali hastalığı ile mücadele ettiği çok aşikâr.

Tourette sendromunun bir özelliği olan Koprolali, istemsiz şekilde küfür etme ve saldırgan sözler söyleme rahatsızlığıdır. Dilerim Hasan Can Kaya ve onun bazı hayranları en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.