DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Cildinizde sivilce çıkmasını önlemek için bu besinleri tüketin
Bulgaristan'da koalisyon hükümeti için dörtlü mutabakat imzalandı
Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 ramazan bayramı tarihi
Ukrayna: Rusya gerginliği tırmandırmayacağını temin etti
Pratik bir şekilde el dezenfektanı nasıl hazırlanır?
Ülke puanı nedir? Ülke puanı nasıl hesaplanıyor? Türkiye'nin ülke puanı kaç?
2022 Ramazan ne zaman? Diyanet takvimi ramazan tarihi
Boğaz ağrılarına çözüm olan buharlaşan merhem tarifi
Ripple (XRP) kurucusundan ilginç Bitcoin önerisi
Erdoğan İnsan Hakları Günü'nde ne mesaj verdi? İnsan Hakları Günü nedir?
Yunanistan, Türk derneklerine ilişkin AİHM kararlarını 13 yıldır uygulamıyor
Yazar Serdar Turgut’tan ‘Nietzsche’ iddiası: Tasavvufa özel bir sevgi duymuştur
Trabzon'un yeni transferi nerede oynayacak? Trabzon Kouassi'yi kaça aldı?
Ayağınıza pul biber sürerseniz...
ASELSAN'ın Silah Tespit Radarı TSK envanterinde

TIMETURK / YAŞAM / Hasan Can'ın hastalığı ortaya çıktı... İşte o hastalık

Hasan Can'ın hastalığı ortaya çıktı... İşte o hastalık

Gerçekleştirdiği gösterilerde katılımcılara ettiği küfürlerle tepkileri üzerine toplayan Hasan Can Kaya'nın küfür etme hastalığı olduğu ortaya çıktı.

2 Saat Önce
2021-12-10 21:33:02
Hasan Can'ın hastalığı ortaya çıktı... İşte o hastalık

Programında bir seyircinin ailesine ettiği küfürle gündem olan komedyen Hasan Can Kaya hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

 

Gazeteci Arif Hür, ünlü sunucunun Koprolali hastalığı ile mücadele ettiğini iddia etti.

 

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

 

'Son yıllarda ismini sıkça duyduğumuz komedyen Hasan Can Kaya, programına katılan bir hanımefendinin ailesine küfür ederek pişkinlikte sınır tanımadığını gözler önüne serdi. 'Naz' adındaki hanımefendi, babasına edilen küfüre kahkaha ile karşılık verince milyonlarca insan dumura uğradı.

 

RTÜK, Hasan Can Kaya'nın programdaki olumsuz davranışlarını ısrarla sürdürmesi sonucu, Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyaloglardan inceleme başlatıldığını duyurdu. Bu hamle sonrası RTÜK'ü neredeyse ilk kez takdir ettiğimi söyleyebilirim.

 

Koprolali hastalığına mı yakalandı?

 

Durun! Esas bomba şimdi geliyor...

 

Üzülerek söylüyorum ki; Sunuculuğunu üstlendiği Konuşanlar adlı programda konuklarına ve ortaya fütursuzsa küfürler eden Hasan Can Kaya'nın Koprolali hastalığı ile mücadele ettiği çok aşikâr.

 

Tourette sendromunun bir özelliği olan Koprolali, istemsiz şekilde küfür etme ve saldırgan sözler söyleme rahatsızlığıdır. Dilerim Hasan Can Kaya ve onun bazı hayranları en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş