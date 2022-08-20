Yazar Hasan Ali Toptaş kimdir? Hasan Ali Toptaş eserleri neler? Hasan Ali Toptaş aldığı ödüller neler? Gölgesizler, Kuşlar Yasına Gider kitapları ile bilinen, öykü, roman ve şiirsel metin yazarlardan Hasan Ali Toptaş'ın kim olduğu merak edilmekte. Hasan Ali Toptaş hakkında merak edilenleri derledik. İşte merak edilenler.

Hasan Ali Toptaş Kimdir?

Hasan Ali Toptaş 15 Ekim 1958; Baklan, Denizli'de Dünya'ya geldi. Türk yazar Hasan Ali Toptaş Öykü, roman ve şiirsel Türkiye metinleriyle tanınır. Toptaş'ın 1987'de ilk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği, 1990'da ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı yayımlandı. 1990'lı yıllarda yayımlanan kitaplarından birçok ödül sahibi oldu. Yazar Hasan Ali Toptaş yazarlığın yanı sıra ayrıca Veznedarlık, icra memurluğu ve hazine avukatlığında memurluk yaptı. Hasan Ali Toptaş, postmodern edebiyatın önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Toptaş'ın Gölgesizler adlı romanını yönetmen Ümit Ünal sinemaya uyarlamıştır. Filmde yazar Hasan Ali Toptaş da yer almaktadır. Yazarın yazdığı romanlardan biri olan Kuşlar Yasına Gider romanı Yazarlar Birliği tarafından "yılın romanı" seçilmiştir.

Hasan Ali Toptaş Eserleri

Roman

Sonsuzluğa Nokta (1993)

Gölgesizler (1995)

Kayıp Hayaller Kitabı (1996)

Bin Hüzünlü Haz (1998)

Uykuların Doğusu (2005)

Heba (5 Nisan 2013)

Kuşlar Yasına Gider (2016)

Beni Kör Kuyularda (2019)

Öykü

Bir Gülüşün Kimliği (1987)

Yoklar Fısıltısı (1990)

Ölü Zaman Gezginleri (1993)

Geçmiş Şimdi Gelecek (2016)

Çocuk romanı

Ben Bir Gürgen Dalıyım (1997)

Şiirsel metin

Yalnızlıklar (1990)

Deneme

Harfler ve Notalar (2007)

Başlarken Yalnızsın Bitirdiğinde Daha da Yalnız (2014)

Hasan Ali Toptaş Ödülleri