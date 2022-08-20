Hasan Ali Toptaş Kimdir? Hasan Ali Toptaş Eserleri
Yazar Hasan Ali Toptaş kimdir? Hasan Ali Toptaş eserleri neler? Hasan Ali Toptaş aldığı ödüller neler? Gölgesizler, Kuşlar Yasına Gider kitapları ile bilinen, öykü, roman ve şiirsel metin yazarlardan Hasan Ali Toptaş'ın kim olduğu merak edilmekte. Hasan Ali Toptaş hakkında merak edilenleri derledik. İşte merak edilenler.
2022-08-20 15:58:20
Hasan Ali Toptaş Kimdir?
Hasan Ali Toptaş 15 Ekim 1958; Baklan, Denizli'de Dünya'ya geldi. Türk yazar Hasan Ali Toptaş Öykü, roman ve şiirsel Türkiye metinleriyle tanınır. Toptaş'ın 1987'de ilk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği, 1990'da ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı yayımlandı. 1990'lı yıllarda yayımlanan kitaplarından birçok ödül sahibi oldu. Yazar Hasan Ali Toptaş yazarlığın yanı sıra ayrıca Veznedarlık, icra memurluğu ve hazine avukatlığında memurluk yaptı. Hasan Ali Toptaş, postmodern edebiyatın önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Toptaş'ın Gölgesizler adlı romanını yönetmen Ümit Ünal sinemaya uyarlamıştır. Filmde yazar Hasan Ali Toptaş da yer almaktadır. Yazarın yazdığı romanlardan biri olan Kuşlar Yasına Gider romanı Yazarlar Birliği tarafından "yılın romanı" seçilmiştir.
Hasan Ali Toptaş Eserleri
Roman
- Sonsuzluğa Nokta (1993)
- Gölgesizler (1995)
- Kayıp Hayaller Kitabı (1996)
- Bin Hüzünlü Haz (1998)
- Uykuların Doğusu (2005)
- Heba (5 Nisan 2013)
- Kuşlar Yasına Gider (2016)
- Beni Kör Kuyularda (2019)
Öykü
- Bir Gülüşün Kimliği (1987)
- Yoklar Fısıltısı (1990)
- Ölü Zaman Gezginleri (1993)
- Geçmiş Şimdi Gelecek (2016)
Çocuk romanı
- Ben Bir Gürgen Dalıyım (1997)
Şiirsel metin
- Yalnızlıklar (1990)
Deneme
- Harfler ve Notalar (2007)
- Başlarken Yalnızsın Bitirdiğinde Daha da Yalnız (2014)
Hasan Ali Toptaş Ödülleri
- 1992 Kültür Bakanlığı Roman Ödülü (Mansiyon) (Sonsuzluğa Nokta)
- 1992 Çankaya Belediyesi Öykü Ödülü (Ölü Zaman Gezginleri)
- 1994 Yunus Nadi Roman Ödülü (Gölgesizler)
- 1999 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü (Bin Hüzünlü Haz)
- 2006 Orhan Kemal Roman Ödülü (Uykuların Doğusu)
- 2013 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü (Heba) - Hakkındaki taciz suçlamaları nedeniyle iptal edildi.
- 2016 Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü (Kuşlar Yasına Gider)
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