DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Gaziantep'te babasının darp ettiği bebekten güzel haber
İslam Memiş yatırımcıyı uyardı: Altın almalı mı satmalı mı?
Taliban, Afganistan’da verilecek asgari ücreti açıkladı
İngiltere bu skandalı konuşuyor! Parlamentoda uyuşturucu izi
Jandarma Genel Komutanlığı Personel Alımı | Memur alımı ilanları
Darbeyle görevden alınan eski lider Aung San Suu Kyi, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Turgutluspor - Sakaryaspor maçı canlı yayın! Canlı izle
İşte Türkiye'de üretilen otomobillerin 10 günlük fiyat değişimi
Şanlıurfaspor - Pendikspor maçı canlı yayınlanacak mı?
İzmir'de 2 ton sahte etil alkol ele geçirildi
2021 Sağlık Bakanlığı işçi alımı | 2022 Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvurusu başladı mı?
New York Times: Suriye'de uyuşturucunun başında Mahir Esad var
Dolar bugün ne kadar? 6 Aralık 1 dolar fiyatı
Atasoy Müftüoğlu: Zaman bile sayılmayan zamanlar
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel ataması ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama branş dağılımı belli oldu mu? (Hemşire-Ebe-Teknisyen-Tekniker)

TIMETURK / YAŞAM / Harun Çokdinçer; 'Olacak Elbet' albümü yoğun ilgi gördü!

Harun Çokdinçer; 'Olacak Elbet' albümü yoğun ilgi gördü!

Harun Çokdinçer geçtiğimiz günlerde “Olacak Elbet” albümünün ilk 2 teklisini klipli bir şekilde yayınladı. Ve yayınladıkları tekliler YouTube ve diğer dijital ortamlarda yoğun ilgi gördü!

1 Saat Önce
2021-12-06 10:27:00
Harun Çokdinçer; 'Olacak Elbet' albümü yoğun ilgi gördü!

Şarkıların söz müzik ve düzenlemeleri kendisine ait olan Harun Çokdinçer albümün diğer şarkılarını ise ilerleyen zamanlarda yayınlamayı planlıyor. Kendisi ile röportajında albümün şarkıların hepsine mi klip çekmeyi planladınız sorusuna şöyle yanıt vermiştir; Albümde toplamda 5 şarkı bulunuyor hangi şarkıya klip çekmeyi planladığımda bir türlü seçememiştim bende çözüm olarak albümdeki 5 şarkıya klip çekmeyi planladım ve önümüzdeki aylarda yayınlacağım şeklinde yanıt vermiştir.

Harun Çokdinçer hakkında bilgiler;

Harun Çokdinçer 30 Mayıs 1998 Balıkesir doğumludur. Müzik kariyeri ise çok küçük yaşlarda orta okulda şiir yarışmalarında 1. olarak başlamıştır. Daha sonrasında lise dönemlerinde şarkı sözü yazmaya başlamıştır. Ve müzik kariyerinin ilk başlangıcı ise 2018 yılında “Sorun Seninle” şarkısı ile başlamıştır.Daha sonrasında “Tek Kelimen” adlı slow duygusal şarkısı ilede dinleyici kitlesinin yavaştan oluşturmaya başarmıştır. Ve daha sonrasında “Çukurada Bat Gel” isimli “Çukur” dizi müziği ilede 2019 yılında kariyerini yükseltmeye ve dinleyici kitlesini çoğaltmayı başarmıştır. Harun Çokdinçer söz yazarı besteci ve başarılıda bir aranjördür. Çok çeşitli türlerde şarkılar yazıp besteleyip üretebilmektedir. Ve şarkılarını başarılı bir şekilde de seslendirmektedir. Kariyer ilerlemesinde 2021 yılında “Olacak Elbet” albümündeki şarkıları yayınladıktan sonra ise albümü bütün ortamlarda yoğun ilgi görmesi ilede çok iyi bir kitleye ulaşmıştır. İlerleyen zamanlarda bir çok şarkısı ilede bizlerde birlikte olacaktır. Kendisini sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

https://www.instagram.com/haruncokdincer

albüm kapağı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş