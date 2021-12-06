Harun Çokdinçer; 'Olacak Elbet' albümü yoğun ilgi gördü!

Harun Çokdinçer geçtiğimiz günlerde “Olacak Elbet” albümünün ilk 2 teklisini klipli bir şekilde yayınladı. Ve yayınladıkları tekliler YouTube ve diğer dijital ortamlarda yoğun ilgi gördü!

Şarkıların söz müzik ve düzenlemeleri kendisine ait olan Harun Çokdinçer albümün diğer şarkılarını ise ilerleyen zamanlarda yayınlamayı planlıyor. Kendisi ile röportajında albümün şarkıların hepsine mi klip çekmeyi planladınız sorusuna şöyle yanıt vermiştir; Albümde toplamda 5 şarkı bulunuyor hangi şarkıya klip çekmeyi planladığımda bir türlü seçememiştim bende çözüm olarak albümdeki 5 şarkıya klip çekmeyi planladım ve önümüzdeki aylarda yayınlacağım şeklinde yanıt vermiştir.

Harun Çokdinçer hakkında bilgiler;

Harun Çokdinçer 30 Mayıs 1998 Balıkesir doğumludur. Müzik kariyeri ise çok küçük yaşlarda orta okulda şiir yarışmalarında 1. olarak başlamıştır. Daha sonrasında lise dönemlerinde şarkı sözü yazmaya başlamıştır. Ve müzik kariyerinin ilk başlangıcı ise 2018 yılında “Sorun Seninle” şarkısı ile başlamıştır.Daha sonrasında “Tek Kelimen” adlı slow duygusal şarkısı ilede dinleyici kitlesinin yavaştan oluşturmaya başarmıştır. Ve daha sonrasında “Çukurada Bat Gel” isimli “Çukur” dizi müziği ilede 2019 yılında kariyerini yükseltmeye ve dinleyici kitlesini çoğaltmayı başarmıştır. Harun Çokdinçer söz yazarı besteci ve başarılıda bir aranjördür. Çok çeşitli türlerde şarkılar yazıp besteleyip üretebilmektedir. Ve şarkılarını başarılı bir şekilde de seslendirmektedir. Kariyer ilerlemesinde 2021 yılında “Olacak Elbet” albümündeki şarkıları yayınladıktan sonra ise albümü bütün ortamlarda yoğun ilgi görmesi ilede çok iyi bir kitleye ulaşmıştır. İlerleyen zamanlarda bir çok şarkısı ilede bizlerde birlikte olacaktır. Kendisini sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

https://www.instagram.com/haruncokdincer

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.