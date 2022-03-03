Hangi illerde okullar tatil? 4 Mart Cuma hangi illerde okullar tatil?

Hangi illerde okullar tatil? Kar yağışının ardından hangi illerde kar tatili olacağı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci okulların tatil olması için valilikten açıklama bekliyor. Peki ama hangi illerde yarın okul tatil edilecek? İşte merak edilen açıklamalar...

Kar yağışının ardından hangi illerde kar tatili olacağı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci okulların tatil olması için valilikten açıklama bekliyor. Peki ama hangi illerde yarın okul tatil edilecek? İşte merak edilen açıklamalar...

Hangi illerde okullar tatil?

3 Mart Perşembe günü birçok ilçedeki hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi. Valiliklerden yeni açıklama beklenirken, yeni bir açıklama henüz yapılmadı.

Yurt genelinde hava durumu

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısı dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi beklenmektedir. .