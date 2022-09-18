Hande Sarıoğlu Kimdir, Nerelidir? Spor Sunucusu Hande Sarıoğlu
Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu hangi programlarda yer aldı? Hande Sarıoğlu kovuldu mu? Hande Sarıoğlu neden kovuldu? Habertürk TV ekranlarının sevilen spor sunucularından Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeni ile uzun süre gündemde yer almıştı. Güzel sunucu Hande Sarıoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-18 21:20:07
Hande Sarıoğlu Kimdir?
Türk sunucu Hande Sarıoğlu 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğdu. Sarıoğlu, üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Hande Sarıoğlu bir zamanların en çok izlenen dizilerinden Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı. Sarıoğlu daha sonra 2011 yılında Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı.
Hande Sarıoğlu Yer Aldığı Projeler
- Aşk-ı Memnu Konuk oyuncu
- Çarkıfelek
- Pasaport
- FOX'ta Kaç Para Kaç
- Şubat 2016'da TV8 kanalında başlayan Böyle Çok Daha Güzelsin
- 2017'nin ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başladı.
- 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te çalışmaya başladı.
Hande Sarıoğlu Sunuculuğu Neden Bıraktı?
Habertürk'te spor haberlerini sunan Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle işine son verildiğini açıkladı.
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